Babiš: Vedla se proti nám kampaň, přesto jsme evropské volby vyhráli

Jste předsedou vítězného hnutí voleb. V některých komentářích se ale objevily náznaky, že ten výsledek pro vás zase takovým úspěchem není, že to bude možná i trochu zklamání. Je?

Já bych hlavně chtěl poděkovat všem našim voličům. Je potřeba si připomenout, že naše hnutí vzniklo před sedmi lety a my jsme vyhráli už šesté volby. Je to skvělý úspěch, protože my jsme navýšili hlasy o 104 procent, mandáty o 50 procent. Uměli jsme zmobilizovat naše voliče a myslím, že jsme se i podíleli na tom, že účast stoupla o 10 procent.

A je potřeba si připomenout, jaká kampaň šla proti nám. Mě strašně mrzí vyjádření šéfa ODS, kde se vymezil, že nepochopil, že čeští poslanci by měli společně bojovat za české zájmy v Evropském parlamentu. My jich tam máme jenom 21 z celkového počtu 751 poslanců. Takže bychom měli bojovat za české zájmy. A evidentně ODS a další chtějí dělat zase českou politiku v Evropském parlamentu a to je špatně.

My jsme slyšeli ve vyjádření Petra Fialy i gratulaci vítězi voleb, tak to abychom byli féroví. Dovolím si srovnat letošní evropské volby se sněmovními volbami v Česku v roce 2017. A tam přece jenom zisk hnutí ANO byl výrazně vyšší. Čemu to přičítáte?

To se nedá srovnat. Ta účast ve sněmovních volbách 2017 byla, myslím, 65 procent. My jsme získali 1,5 milionu hlasů a stejný počet hlasů byl za celou Českou republiku ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014. Naši lidi nemají velký zájem o evropské volby, proto si myslím, že je potřeba porovnávat ty volby do evropského parlamentu 2014 a 2019. Sněmovní volby jsou o něčem jiném. Myslím, že to není správná paralela a že se to nedá srovnávat.