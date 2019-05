Bez fanfár i beze jména: „Most Inteligence“ se režimu nehodil už v době svého zprovoznění

Přitom se s ním pojí několik pražských nej: jde o první poválečný most přes Vltavu, který byl také donedávna nejvyšší a dodnes je třetí nejdelší. V době svého vzniku byl dokonce nejdelším dvoukolejným železobetonovým mostem v Evropě. I když toto prvenství je značně sporné: druhá kolej na něm sice položena byla, vlaky po ní ale nikdy nejezdily. Přes 900 metrů dlouhý Branický most vznikl jako součást železničního propojení, které mělo odvést nákladní dopravu ze Smíchovského či Hlavního nádraží. Díky němu totiž mohly vlaky z Radotína zamířit přes Krč a Vršovické seřazovací nádraží dále na Malešice. Kromě Vltavy přemosťuje i Strakonickou a Modřanskou silnici, železniční tratě do Plzně a do Vraného nad Vltavou či tramvajovou trať do Modřan. Stavební práce byly narychlo zahájeny v roce 1949 Myšlenka na podobný železniční obchvat Prahy pro nákladní dopravu se objevovala již začátkem 20. století. První reálné návrhy předložil v roce 1920 Josef Kubler, o sedm let později byl předložen „dispoziční plán budoucích železničních úprav v Praze“, který podobnou trať zahrnoval. Jenže stavební priority byly jinde a stavba se neustále odkládala. Plánovací komise této myšlence nepřála ani po druhé světové válce, ale na jaře 1949 se najednou stavět začalo. Ukvapené zahájení výstavby možná souviselo právě s potřebou najít urychleně práci pro vzdělance odsunuté do dělnických profesí. Původně se uvažovalo, že konstrukce mostu bude ocelová, jak bylo běžné. Jenže v té době byla ocel nedostatkovým zbožím. Své si navíc řekla také armáda, které původní plány nevyhovovaly: „Kdyby na most vjel plně obsazený nákladní vlak -–vojáci samozřejmě s tanky atd. – a do toho padla puma a jedno mostní pole spadlo, tak aby ten most vydržel excentrické zatížení při plném obsazení. Proto se musel projekt předělávat,“ vysvětloval pamětník Vladimír Křížek, který se jako začínající inženýr podílel na vedlejších stavbách souvisejících s mostem.

Proto byla nakonec zvolena varianta železobetonového mostu, který navrhl ing. Jiří Klimeš s kolektivem z ČVUT. A ačkoliv vznikal tento projekt narychlo v době, když už začaly stavební práce, je konstrukce mostu zřejmě tím posledním, co se skutečně povedlo. Šlo o progresivní projekt přemostění širokého údolí Vltavy patnácti oblouky o rozpětí 53 metrů. „Ten most je krásný, je to velice podařené inženýrské dílo. Jako cyklista přes něj často chodím a dívám se. Mohl by sloužit jako taková vyhlídková terasa,“ chválil Branický most architekt David Vávra v cyklu Zapomenuté projekty. Generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr pak připomínal, že je tento most de facto bránou do Prahy od jihu: „Je nádherný, je to krásná architektura a je opravdu škoda, že půlka, kde není kolej, není využívána pro chodce a cyklisty.“ Půdorys mostu je dvakrát zakřiven, takže částečně připomíná písmeno S. Dobová literatura dokonce jeho lehkost přirovnávala ke křídlům letícího racka. Akce „77 tisíc lidí do výroby“ Samotná stavba mostu byla ovšem velice náročná a vzpomínky pamětníků mohou zejména klaustrofobikům připomínat noční můru. Důvodem byla jednak zvolená stavební metoda, navíc na stavbě nepracovali zkušení dělníci, ale lékaři či úředníci. „Byli to nedobrovolní barabové, lidé s akademickým vzděláním, které ovšem podezíravý režim nechtěl trpět na jejich stávajících postech, tak je poslal stavět most,“ vzpomíná železniční historik Pavel Schreier. Díky tomu provázejí most historky o sabotážích či nekvalitním provedení.

Jedním z mužů, kteří pracovali na stavbě, byl i Christian Majer, jenž před únorem 1948 pracoval jako referent Státní banky československé pro jižní Ameriku. Jenže pak byl ze svého postu z politických důvodů vyhozen a přeřazen na místo stavebního dělníka. „Takových lidí byla na téhle stavbě většina. Já si vzpomínám na jednu z těch nejlepších part: Fanta, Holomek, kteří měli partu čtyř lidí, a to byli soudci, notáři, profesoři, podnikatelé,“ vzpomínal po 50 letech pro magazín Z metropole stavební inženýr Vladimír Křížek. To vše v rámci akce 77 tisíc lidí do výroby. Dělníci pracovali až 30 metrů pod hladinou Vltavy, denodenně čelili strašáku potápěčů Kvůli požadavkům armády měl mít navíc most hloubkové založení ve vltavském dně, proto byla vůbec poprvé u nás použita technologie kesonového zakládání, což byl ovšem hazard se zdravím i životem dělníků, pro něž bylo každodenní realitou nebezpečí kesonové nemoci, kterou zná každý potápěč. Dělníci totiž pracovali pod vodou v až 30metrových hloubkách uzavření uvnitř dutého betonového kvádru (kesonu), kam se vháněl vzduch a postupně klesaly do stále větší hloubky. „Při tom, jak to klesalo, jsem betonoval ten pilíř,“ vzpomíná Christian Majer. Při postupném klesání problém s tlakem nebyl, protože se v těle vyrovnával, při výstupu zpátky ale museli dělníci čekat i hodinu a pomalu se musel tlak upouštět. Jinak by hrozila zmíněná kesonová nemoc, která může být i smrtelná: „Třeba z toho vylezli kluci, najednou je za okem něco děsně tlačilo, nebo v hlavě, jak je ta dutina, tak museli zpátky do vzdušnice. Jedna byla vždycky volná, tak ji zavřeli a v té vzdušnici seděl tak dlouho, až se ten tlak srovnal,“ dodává pamětník výstavby mostu.

Christian Majer pamětník výstavby Do jednoho pilíře dali kluci takovou flašku na zavařeniny a v ní byl papír s nápisem „Tento pilíř stavěla česká inteligence.“ To je tam někde zabetonované, v prostředním pilíři přibližně v hloubce 20 metrů. Christian Majer pamětník výstavby