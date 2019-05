Mezi dětmi bují šikana. Rodiče o ní netuší, učitelé jsou bezmocní

přehrát video Mezi dětmi bují šikana, rodiče ani učitelé o ní často neví

Agresivita dětí roste a videa rvaček školáků plní internet. Surově se perou, natáčejí se u toho, a pak se tím chlubí na sociálních sítích. Už to začali řešit i poslanci. „Školy nemají účinný nástroj, jak agresivitu potrestat. Měly by dostat další možnosti. Například jsou státy, kde agresivní dítě je na týden vyloučeno. Nebo by si základní školy mohly agresivní žáky vyměňovat. I ta změna prostředí, kolektivu může zapůsobit kladně,“ řekl školský ombudsman Ladislav Hrzal. Experti se na semináři školského výboru shodli, že je chyba na straně učitelů, rodičů i celého systému. „Vzhledem ke zvyšující se agresivitě dětí je na čase znovu otevřít diskuzi o snížení věkové hranice trestní odpovědnosti,“ je názoru právník Jan Černý.

Zatím poslední známý případ se objevil v Pardubicích, kde čtrnáctiletého chlapce krátce po sobě napadli dva podobně staří útočníci. Většinu úderů oba agresoři mířili na hlavu oběti. Útoku přihlížely děti a také někteří zdejší obyvatelé. Nikdo nezasáhl, chlapce musel ošetřit lékař. Agresoři vyvázli bez trestu kvůli nízkému věku. „Když jsem se zeptala, proč neutekl, tak mi řekl, že se bál, že ho dohoní a že ho zmlátí ještě víc,“ uvedla matka napadeného dítěte. Stejný agresor byl zachycený i na jiném videu, kde se oběť snaží bránit úderům mířeným na obličej. Dav přihlížejících dětí povzbuzuje útočníka. „Musí u toho být dívky, nebo kamarádi, kteří jsou mladší, aby viděli, jaký on je borec. Bez diváků o to ztrácí zájem a přestávají se prát,“ vylíčil psycholog Jan Lašek. „Jsem šokován, absolutně bych nečekal, že jsou děti schopny takhle se napadat, takhle agresivně, hrubě,“ uvedl nad videozáběry jedné takové rvačky ředitel základní školy Bratranců Veverkových v Pardubicích Leoš Šebela.

Ředitelé škol tvrdí, že nemohou nic dělat. Bitky se totiž odehrávají zpravidla mimo školní areály. „Nemáme vlastně žádnou kompetenci, nemáme možnost uložit nějaké kázeňské opatření, protože se to nestalo ve škole,“ dodal Šebela. Pardubická radnice, jako zřizovatel základních škol posílá do tříd odborníky na dětskou agresivitu a šikanu. „Je to zaměřeno hlavně na žáky od páté do deváté třídy, kde nastupuje ta puberta, přičemž agresivita roste,“ řekl náměstek primátora Pardubic Jakub Rychtecký (ČSSD).

Pokud je agresorovi méně než patnáct let, policie zpravidla vyšetřování odloží právě kvůli nízkému věku. Podle právníků ale už teď mohou soudy pro mládež ukládat alespoň alternativní tresty jako ochranné léčení či dohled probačního úředníka. Na začátku roku se několika dětskými rvačkami zabývali také policisté v Praze. Skupiny teenagerů si potyčky domlouvaly prostřednictvím sociálních sítí. Pozvánky chodily také formou sms. „Tam je třeba: bitky budou v tolik a tolik na tomhle místě. Pak už je na člověku, jestli tam půjde, aby podpořil kamaráda,“ vylíčila žákyně osmé třídy. Po předešlých událostech ale některé školy začlenily do výuky pravidelné hodiny o kyberšikaně nebo bezpečnosti na sociálních sítích. A nad tím by měli dohlížet i rodiče. „Někteří rodiče nekontrolují dětem sociální sítě jako Facebook, Instagram. Měli by být důslednější nebo jim to úplně zakázat,“ uvedla Jarmila Pavlišová, ředitelka pražské základní školy genporučíka Františka Peřiny. Publicita na sociálních sítích násilníky ještě více hecuje A sociální sítě zlo ještě více rozdmýchávají. „To vytvoří ten proadrenalinový moment, kdy lidi do toho jdou daleko víc hlava nehlava,“ míní dětský psycholog Jan Kulhánek. Experti se shodují, že sociální sítě usnadňují a zrychlují organizaci čekoholiv. Tedy i bitek teenagerů. Ty jsou podle nich navíc imitací teritoriálních válek.

Případů, kdy si děti domluví rvačku, další ji natočí a pak sdílejí na sociálních sítích, přibývá třeba i v Mladé Boleslavi. Město chce mladé agresory trestat například zákazem vstupu na problematická místa, jako je obchodní centrum Bondy, kde se mladiství scházejí. Další zachycený příklad je ze základní školy na Teplicku. Žákyně tam dala přímo ve škole facku svému učiteli. Podle spolužáků dívka napadení plánovala, a dokonce svolala spolužáky, aby se mohli dívat. Potíže s šikanou jsou i v zahraničí S mladými agresory mají problém také v zahraničí. Třeba v Košicích na Slovensku se pořádají údajně domluvené, organizované rvačky dívek. Zatímco se dvě dívky kopou a mlátí, desítky přihlížejících je při tom natáčí. K tragickému konfliktu mezi dětmi došlo na začátku května v Polsku. Ve varšavské základní škole napadl o přestávce jeden žák druhého a několikrát ho bodnul ostrým předmětem. Napadený chlapec zemřel. Na místě policisté zřídili krizový štáb a případ vyšetřují.