Filmový festival v Benátkách představí Otce Terezy Nvotové

Příběh inspirovaný skutečnými událostmi vypráví o otci, jehož život rozvrátí jediná tragická chyba. Přes hrozbu vězení a s nesnesitelným pocitem viny se snaží znovu získat důvěru své ženy a zachránit manželství. Otce ztvárnil Milan Ondrík. „Neměla jsem jinou alternativu, nedělala jsem žádné castingy. Věděla jsem, že musí hrát tuhle roli. A je excelentní,“ říká Nvotová.

Ondrík ke své roli poznamenává: „Postava otce byla pro mě obrovskou hereckou i lidskou výzvou. Projít s ním jeho bolestnou cestu a zkusit pochopit, co se odehrává uvnitř člověka, který ztratí všechno, mě hluboce zasáhlo.“

Hlavní ženskou postavu, manželku, hraje Dominika Morávková. „Je to i příběh lásky mezi těmito dvěma postavami, kde je náročné milovat a ještě náročnější přestat milovat,“ doplnila Nvotová. Ve filmu se objeví i česká herečka Anna Geislerová.

Inspirované skutečnou tragédií

K natočení svého třetího celovečerního snímku se Nvotová inspirovala skutečnou událostí na Slovensku, při níž otec nechtěně zapříčinil smrt svého dvouletého dítěte, uvádí Slovenský filmový ústav.

„Ten film je do jisté míry psychologické drama, někdy až thriller, hlavně ve smyslu zkoumání lidského psyché. Co všechno se děje v mozku, čemu věříme, že tady fungujeme, že máme věci pod kontrolou, soudíme ostatní, co dělají, a myslím si, že film jako prostředek nás dokáže přivést k něčemu, co by nám mohlo i otevřít srdce. Mně srdce otevřel. Tím, že jsem přijala, že i já jsem tak omylná, i mně by se mohla stát taková obrovská chyba, pocítila jsem obrovskou empatii,“ podotýká.