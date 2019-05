Konec dvou volebních dnů. Češi zřejmě budou stejně jako jinde v Evropě hlasovat jen jeden den

Poslanci některých sněmovních stran a hnutí návrh ministerstva podporují, ostatní by se změnami byli raději opatrní. „Jsem spíš zdrženlivý ve změnách volebních tradic. Lidé jsou zvyklí, že je to pátek a sobota,“ říká za Piráty Mikuláš Ferjenčík.

I s předstihem odevzdané hlasy by musely být až do sčítání zajištěny bezpečnostním opatřením na obecním úřadu, pod dohledem obecní policie a zapečetěním schránky. „Bylo by to ale snazší než u 14 tisíců volebních místností,“ podotýká Vokáč.

Mimo jiné by odpadly starosti o volební lístky, které nyní zůstávají z pátku na sobotu zamčené ve volebních místnostech. Ke zvažované variantě patří i možnost hlasovat v týdenním předstihu, pokud by se v den voleb nemohl volič k volbám dostavit.

„Chtěli bychom tuto změnu provést už proto, že v Evropské unii je Česká republika s dvoudenním hlasováním raritou. A ukazuje se to jako už přežitý mechanismus,“ říká k důvodům plánované změny ředitel odboru voleb Ministerstva vnitra ČR Petr Vokáč

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek zas vidí ve zkrácení volební doby jiné úskalí: „Obávám se, že by to bylo doprovázeno snížením volební účasti.“ Místopředseda ČSSD Roman Onderka naproti tomu považuje jeden den, pokud bude celý, za dostatečný prostor pro odvolení. Souhlasí s tím jak SPD s odkazem na běžnost v jiných evropských zemích, tak i komunisté, podle nichž to volby zjednoduší.

„Povede to jednak k minimalizaci rizik, že se přes noc bude manipulovat s volebními urnami, a za druhé ke snížení nákladů,“ vyzdvihuje jiné aspekty ekonomický expert ODS Jan Skopeček.

Korespondenční hlasování

Rozhodnutí, který ze dnů by měl být volební, chce ministerstvo vnitra ponechat na politicích. Součástí návrhu je i možnost korespondenčního hlasování. „Nebude ve všech druzích voleb. Chceme ho ve volbách do Poslanecké sněmovny, ve volbách do Evropského parlamentu a ve volbě prezidenta,“ jmenuje Vokáč. Podobný návrh z dílny TOP 09 přitom už ve sněmovně leží.

Část senátorů by ráda změny rozšířila i na komunální volby. V horní komoře parlamentu se diskutuje o možnosti přímé volby starostů. Většinovou podporu nicméně tento plán nemá. Naopak by ji mohla získat změna přepočítávání preferenčních hlasů. „Aby lidé, kteří získají důvěru svých voličů, se do té samosprávy vůbec dostali,“ vysvětluje místopředsedkyně Ústavně právního výboru Senátu Anna Hubáčková (KDU-ČSL).