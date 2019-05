Bývalý šéf Čepra Kadlec nejen nevýhodně obchodoval, ale krátil i daně. Dostal sedmiletý trest

Někdejší generální ředitel státního distributora paliv Čepro Tomáš Kadlec by měl jít do vězení nikoliv na čtyři roky, ale na sedm let. Soud ho ve středu totiž uznal vinným i z krácení daní, a navýšil mu proto původní trest uložený za porušení povinností při správě majetku Čepra. Uložil mu také peněžitý trest ve výši půl milionu korun. Verdikt není pravomocný, Kadlec vinu za daňový únik odmítá a jeho advokát se proti rozsudku okamžitě odvolal.