„Zařízení na hranici geniálnosti.“ Rafinované krádeže v Čepru potrestal soud vězením

Krádeže se podle obžaloby děly v letech 2015 a 2016. Nejvyšší, osmiletý trest, za ně soud uložil tehdejšímu zaměstnanci Čepra Pavlu Pávkovi, který měl podle obžaloby k dispozici na dálku ovládané zařízení, jehož prostřednictvím ovlivňoval průtok pohonných hmot ve výdejním zařízení. Vytékalo z něj tak více paliva, než měli zákazníci objednáno a zaplaceno.

Při domovní prohlídce se navíc u Pávka našel harddisk s obsáhlou dokumentací týkající se skladů v Loukově. Šlo mimo jiné o dokumenty o kabelových trasách nebo silnoproudých a slaboproudých rozvodech. „Soud se s něčím podobným ještě nesetkal. Zařízení bylo na hranici geniálnosti,“ řekl předseda trestního senátu Radomír Koudela.

Sám Pávek argumentoval tím, že než začal pracovat ve velíně skladů, byl v Čepru zaměstnán jako hasič-elektrikář. Policie u něj ovšem objevila i více než sedmnáct milionů korun v hotovosti. Odsouzený muž tvrdil, že peníze získal obchodováním na burze, podle soudce však pocházejí právě z trestné činnosti. Z rozsudku vyplývá, že peníze propadnou státu.

Pomoc odposlechů

Pomocí Pávkova ovládání podle obžaloby neoprávněně odebírali pohonné hmoty Marcel Forman a také Blanka, Tomáš a Vladimír Žeravíkovi, kteří údajně upravovali účetnictví své firmy tak, aby přebytky zamaskovali.

Forman si ve čtvrtek vyslechl trest sedmi let a dvou měsíců. Tomáše Žeravíka poslal soud do vězení na sedm let, Vladimíra Žeravíka na pět let a jedenáct měsíců a Blanku Žeravíkovou na pět let a tři měsíce. Pětice musí také podle rozsudku uhradit Čepru způsobenou škodu, peněžité tresty v celkové výši dosahují 5,1 milionu korun.

Soud se při svém rozhodování opíral mimo jiné o prostorové odposlechy hovorů obžalovaných, písemné poznámky o množství odebraných pohonných hmot nebo záznamy z kamer.

„Lze říci, že veškeré důkazy, které byly provedeny, a je jich velké množství, svědčí právě o trestné činnosti a umožňují jediný možný závěr. A to závěr o vině obžalovaných. Pokud se týká trestu, soud de facto částečně převzal závěrečný návrh paní státní zástupkyně,“ uvedl předseda trestního senátu Koudela.