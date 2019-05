Hledaný poslanec Wolf se podle policie skrývá v Paraguayi. Zadržen tam ale zatím nebyl

Policie pravděpodobně našla bývalého poslance ČSSD Petra Wolfa, který se vyhýbá nástupu do vězení. Podle vyšetřovatelů by se měl skrývat v Paraguayi. Na případu teď spolupracují s tamní policií. Informaci ČT potvrdila mluvčí policejního prezidia Lenka Sikorová. Wolf je nezvěstný od roku 2013, kdy měl nastoupit do vězení na šest let za dotační podvod.