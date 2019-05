Dalík naléhal na reportéra ČT, ať nevysílá reportáž o Wolfovi

„Tušil jsem, o co půjde, a tak jsem si vzal na schůzku nahrávací zařízení, abych se jistil,“ potvrdil Bártek redakci portálu ČT24. Dalík přitom nebyl jediným lobbistou, který se o natáčení zajímal. Byl však jediným, kdo jednal přímo z pověření předsedy vlády. Dalíka podle jeho slov premiér požádal, aby Wolfovi mediálně pomohl. „To, že jdu za panem Bártkem, nevěděl. Byla to soukromá schůzka,“ dodal Dalík. Wolf byl intervencí premiérova přítele překvapen: „To je úplně divné. Nevím, co si o tom mám myslet. Standardně asi někoho zažalujeme, a to je vše.“

Podle Topolánka byl na Wolfa od prezidentské volby vyvíjen značný nátlak a znovu se opakují praktiky z kauzy Čunek. Postup médií označil za nezákonné šmíráctví. Schůzka Bártka s Dalíkem podle něj nic neprokázala: „Možná by bylo zajímavější, kdyby pan redaktor zveřejnil obsah schůzek s lidmi, kteří mu tyto materiály přinášejí.“