Sucho se stupňuje a voda dochází. Situace je výjimečná, varuje ředitel ČHMÚ

„Toto sucho se liší od těch historických ve dvou základních věcech. První je ta, že historická sucha nebyla delší než tříletá. Bude-li letošní rok suchý, pak to bude již šestý rok. Druhý velký rozdíl je v tom, že to sucho na rozdíl od historických je doprovázeno významně vyššími teplotami, než tomu bylo v minulosti,“ uvedl Mark Rieder.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) minulý týden upozornil, že hladina podzemních vod je silně pod normálem a vodárenské zdroje z mělké podzemní vody jsou ohroženy. Návrat do dlouhodobého normálu může trvat i několik let.

„Problém je opravdu velice vážný. Bohužel spousta lidí si to úplně neuvědomuje, protože jim pořád teče voda z kohoutku. Ale jsou tady stovky obcí, kam se voda musí dovážet. Především to sucho není záležitost jednoho roku, ale je to důsledek probíhající klimatické změny,“ komentuje situaci bývalý ministr zemědělství a člen zemědělského výboru sněmovny Marian Jurečka (KDU-ČSL).