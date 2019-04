Kraje dostanou slíbené miliardy na opravy silnic co nejdřív, zavázali se Babiš a Schillerová

„Bavili jsme se o letošním roce, už je duben. Kraje mají připravené projekty a čekají, jestli mohou opravovat. Ministryně financí slíbila, že hned příští týden předloží materiál na vládu. Bezprostředně poté by byl vypsán program Státního fondu dopravní infrastruktury, kde by mohly čerpat všechny kraje,“ věří Mračková Vildumetzová.

„Premiér Babiš ale dodal, že kraje mají z rozpočtového určení daní daleko více peněz než dříve. A to díky elektronické evidenci tržeb a kontrolnímu hlášení, které do rozpočtu přinesly vyšší daně. Také připomněl, že kraje mají na svém účtu 47 miliard korun a měly by se tak podívat nejprve na své vlastní hospodaření,“ uvedla redaktorka ČT Nikola Reindlová.

Premiér po jednání prohlásil: „Za námi každý chodí a chce peníze. Ale kraje díky tomu, jak hospodaříme, dostaly letos o 20 miliard navíc. A některé kraje mají na účtu šest miliard korun a nemají dluhy. Bylo by dobré, kdyby k tomu přistupovaly objektivně.“ Přesto nevyloučil, že by kraje mohly dostat peníze na opravy silnic i příští rok.

V dalších letech by mohly kraje peníze dostávat i bez jednání s premiérem a ministryní financí. V legislativním procesu je už připraven zákon, který by mohl zautomatizovat mechanismus, podle něhož se peníze na opravy silnic rozdělují. Zatímco Mračková Vildumetzová doufá, že se mechanismus podaří prosadit, premiér Babiš je skeptický. Podle něj by mělo být hospodaření státu a krajů oddělené.