Zeman: Pelikán se v kauze Nikulin podbízel velmoci

Nikulin byl zatčen v Praze v roce 2016 na základě amerického zatykače. Americké velvyslanectví pak požádalo Česko o vydání Nikulina do USA kvůli krádeži dat z více než 167 milionů účtů mezinárodní sociální sítě LinkedIn a desítek milionů účtů dalších firem.

Zároveň o vydání Nikulina požádalo i Rusko kvůli údajné internetové krádeži 3450 dolarů (asi 80 tisíc korun). Ministr Pelikán rozhodl v březnu 2018 o vydání Nikulina do USA poté, co Ústavní soud zamítl Nikulinovu stížnost proti přípustnosti vydání do Spojených států. Soud poté také uvedl, že v kauze nezjistil nic, co by zpochybňovalo nezávislost amerických soudních orgánů. Podle něj se česká justice dostatečně vypořádala i s politickým pozadím kauzy.