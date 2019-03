Začínající učitelé jsou často na všechno sami. Zabránit odchodům má nový systém podpory

Loni absolvovalo pedagogické fakulty asi 5 tisíc lidí. V současnosti ale do škol nenastoupí zhruba polovina absolventů oboru učitelství. Z mateřských škol přitom zvažuje odejít zhruba procento učitelů s praxí do dvou let, v základních už je to ale přes devět procent, o odchodu ze středních škol přemýšlí skoro sedm procent nových pedagogů.