Okupace Německem v březnu 1939 paradoxně zastavila pád národní morálky, soudí historik

„Možná to zní hloupě, ale svým způsobem byla Beranova vláda a naše národní morálka, mohu-li to tak říci, okupací ušetřena ještě horšího propadu. Předpokládalo se zavedení jedné politické strany, jako tomu už bylo na Slovensku a Podkarpatské Rusi, počítalo se s totálním zglajchšaltováním veřejného života, s protižidovskými zákony (… ). Z morálního hlediska bylo pro Čechy svým způsobem dobře, že to takhle dopadlo, protože nevíme, kam by snaha zalíbit se Berlínu český národ dovedla,“ soudí historik.

Na šikmou plochu se vydala česká politická reprezentace už se vznikem druhorepublikové vlády. Několik měsíců po uzavření Mnichovské dohody na podzim 1938 považuje Jan Rychlík za dobu, která je v našich dějinách zapsána černým písmem. Připomněl, že vláda Druhé republiky připravovala protižidovská nařízení, vydala nařízení o propuštění Židů ze státních služeb i nařízení o revizi státního občanství, které postihlo německé emigranty.