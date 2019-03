Na spolupráci s „oranžovým býkem“ se těším, vzkázal Faltýnek Onderkovi z ČSSD

přehrát video Události, komentáře: Koalici obměna ČSSD podle Faltýnka nezmění Zdroj: ČT24

Kolik přidat seniorům, kde naopak škrtat ve výdajích, které ministry držet, které měnit. I to jsou otázky, které způsobují pnutí ve vládní koalici hnutí ANO a ČSSD. Přes nesouhlasné pohledy na tato témata podle šéfa sociálních demokratů Jana Hamáčka vládní spolupráce mezi hnutím ANO a ČSSD funguje „velmi dobře“. Odlišná stanoviska mají oba subjekty třeba v otázce důchodů. Zatímco ČSSD prosazuje růst o 900 korun, hnutí ANO se kloní k nižším číslům. Sociální demokrati také odmítli navrhované desetiprocentní snížení počtu státních zaměstnanců, které předseda ČSSD Hamáček nazval „desetiprocentní decimací“.

Další téma, které vládní partnery rozděluje, je možné zrušení plateb za státní pojištěnce v souvislosti s koncem superhrubé mzdy. „Byl to pracovní návrh, určený k interní diskuzi, který unikl na veřejnost, na úrovni poslaneckého klubu to vůbec nebylo diskutováno, proto na to ani nemám nějaký názor,“ reagoval v pondělních Událostech, komentářích předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. „Je to pro nás naprosto nepřijatelné a jsme rádi, že i v hnutí ANO pochopili, že tento model, jež by rozvrátil české zdravotnictví, je naprosto nepřijatelný,“ reagoval na Faltýnkova slova místopředseda ČSSD Ondřej Veselý. Debata je konstruktivnější, než byla v minulé vládě s ČSSD, myslí si Faltýnek A jak se „druhý muž“ hnutí ANO dívá na nové vedení ČSSD vzešlé z víkendového sjezdu? „Roman Onderka je osobnost, která byla primátorem v Brně, i ve sněmovně je to velmi aktivní člověk, těším se na spolupráci,“ uvedl na adresu nově zvoleného místopředsedy sociálních demokratů. Onderka se přitom netají, že chce být podle svých slov „zlým mužem“ ČSSD. „Ano, četl jsem v médiích, že chce být oranžový býk, rozumím té rétorice,“ reagoval Faltýnek. „I paní Maláčová se někdy staví do této role, nicméně my jsme koaliční partneři a když mám možnost srovnávat ČSSD v té minulé vládě a té stávající, debata je podstatně konstruktivnější a mám z toho osobně lepší pocit,“ dodal Faltýnek.

„Nezvažovali jsme při volbě to, zda se to bude líbit hnutí ANO, nebo ne, ale volili jsme lidi, o kterých si myslíme, že mají být ve vedení strany,“ řekl nový místopředseda ČSSD Ondřej Veselý s tím, že se sociální demokracie snažila zastoupit široké názorové spektrum potenciálních voličů. „Ostré lokty“ ve vedení sociálnědemokratické partaje vítá i Veselý. „Ono to tak bývá, že pokud jeden člověk ve vedení strany je kompromisní a domlouvací, což je Jan Hamáček, tak tam musí být i někdo ostřejší, kdo trochu rozrazí ledy, pokud je to třeba, a Roman Onderka se k té roli hlásí a myslím, že se do této role i osobnostně hodí,“ řekl.

Veselý se zároveň neobává, že by volba Michala Šmardy místopředsedou ČSSD ohrozila dosavadní spolupráci s hnutím ANO. Šmarda se totiž vymezoval proti vstupu do vlády v čele s Andrejem Babišem „Michal Šmarda je sice v grémiu, ale rozhodně není ve vládě ani v Poslanecké sněmovně a ani jsem od něj neslyšel, že by měl nějaké antipatie nebo že by v tuto chvíli vyzýval, abychom z vlády vystupovali,“ uvedl Veselý. „Taky jsme nebyli příznivci vstupu do vlády v čele s premiérem Andrejem Babišem, ale respektovali jsme výsledky referenda v ČSSD a předpokládám, že Michal Šmarda to má podobně,“ dodal.

A podle Faltýnka tak na dosavadní spolupráci ani nová jména ve vedení ČSSD nic nemění. „Z mého pohledu ta koalice funguje velmi dobře,“ řekl. Faltýnek s Veselým v Událostech, komentářích také debatovali o tom, kde vzít na výdaje, prosazované programem ČSSD. „Pan premiér Babiš i paní ministryně Schillerová nám říkají, že peníze utrácíme, ale nikde nespoříme a my ukazujeme, kde peníze získat,“ uvedl Veselý k návrhům na zvyšování některých daní, které se ale hnutí ANO nepozdávají. „Důchody se zvyšovat musí daleko razantněji, než plánuje paní Schillerová. Stejně tak minimální mzda. Ale chápeme, že se na to někde musí vzít a ty daňové návrhy směřujeme k tomu, abychom měli příjmy do státního rozpočtu, které tyto požadavky vykryjí,“ dodal. Zároveň ale Veselý připouští, že to nemusí být v koalici průchozí plán. „Je to k debatě, pokud hnutí ANO řekne ne, pak nebudeme mít sílu tyto plány prosadit vzhledem k naší síle v Poslanecké sněmovně. Hnutí ANO ale po nás nemůže chtít, abychom se omezovali v našich návrzích, protože my ten model, kde na to vzít, přinášíme,“ dodal.