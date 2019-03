Bažo alias Jožo z chanovského sídliště hrál v seriálu Most! sám sebe. Místní ho respektují

přehrát video Bažo alias Jožo z chanovského sídliště hrál v seriálu Most! sám sebe Zdroj: ČT1

Petr Bažo v Chanově žije už déle než čtvrt století. Při natáčení seriálu Most! stál jako herec před kamerou úplně poprvé. Jako seriálový boss Jožo se ve spolupráci se Snědou tísní snaží o zlepšení života Romů. „Nejdřív jsem do toho vůbec nechtěl jít, protože za prvé nikdy jsem netočil, nevěděl jsem, co mě čeká. No, ale pan režisér mě nějak, já ani nevím jak, přesvědčil a nakonec jsem se rozhodl, že jo,“ popsal Bažo. Jeho reálné povolání má hodně podobné poslání – v Chanově pracuje jako asistent prevence kriminality. „Nejsem typ člověka, který by utíkal od problémů. Já je rád řeším. Říkám si, tady je dost práce, tak jsem chtěl přidat ruku k dílu,“ uvedl. Na sídlišti žije přes 700 Romů. Město Most, kterému chanovské byty patří, eviduje na nájemném milionové dluhy. Většina z místních nemá práci a žije z dávek hmotné nouze. Začít tady s prevencí kriminality nebylo vůbec jednoduché.

„To víte, že to pro mě nebylo lehký. To říkám narovinu. Já, když jsem nastoupil, tak mě tady měli ti naši lidi za udavače a já nevím co všechno, takže asi po týdnu jsem chtěl podat výpověď. Ale tehdejší ředitel mi říkal, ne, nedělej to, to přejde,“ zavzpomínal Bažo na těžké začátky.

„Na začátku s tím byl jednoznačně problém, to od něj vím, ti lidi nebrali nějakou autoritu, která by jim měla říkat, co mají, co nemají dělat,“ potvrdil ředitel Městské policie Most Jaroslav Hrvol. Dohlíží i na děti, zda nechodí za školu Nakonec si ale Petr Bažo respekt a důvěru místních lidí získal. Dnes už jako asistent prevence kriminality pracuje dvanáctým rokem. „To, co dělá pro nás, pro Romy, to je velká radost pro nás, i pro děti. Dělá pro nás hodně. A dělá všechno dobře,“ řekla obyvatelka Chanova Markéta Siváková. „Každé ráno musím chodit ke škole, aby se tam nekouřilo a aby děti chodily do školy a když je tu nějaké dítě, které má být ve škole a není, tak ho odvedu k rodičům a zeptám se proč, co a jak. V první řadě dělám to, že je upomenu, příště ať se to neděje,“ popsal svou běžnou praxi Bažo.

Na chanovském sídlišti řeší i nepořádek. „Jednoznačně je to přínos pro tuhle lokalitu s tím, že si tady vybudoval autoritu mezi obyvateli a funguje v tomhle úplně perfektně,“ uvedl ředitel Městské policie Most Jaroslav Hrvol. „On tady na všechno dohlíží, to je pravda. Je spolehlivej. A když je nějaký problém, vyřeší ho. Kdyby byla nějaká hádka nebo konflikt, vyřeší to a uklidní lidi,“ potvrdil obyvatel Chanova Miroslav Balog.

„Bez něj by to asi nefungovalo, bez něj by ten Chanov byl takovej, si myslím, prázdnej. On to, ne že ovládá, ale umí to s těma lidma a udržuje to tady,“ ocenil další z obyvatel Chanova, František Nistor Chanov se zvedá. Ti co ho ničili, odešli Cílem Petra Baža ale není jen uklizené sídliště a děti usazené v lavicích. Ve skupině s dalšími místními obyvateli vede s městem diskusi o obnově zdevastovaných domů. „Tady, jak vidíte, blok byl celý vybydlený. Podívejte se dneska, jak krásně vypadá. Je opravený už nějakých šest let a podívejte se, jak vypadá hezky,“ ukázal na opravený panelák. Podle něj už lidé Chanov neničí, jako dřív. „To jsme zdědili po určitých lidech, který nám odsud zdrhli,“ dodal.