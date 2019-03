Soud možná vynese verdikt nad Nečasovou kvůli sledování bývalé expremiérovy ženy

Už dříve odešli od soudu s nepravomocnými rozsudky, a to sice v případě Jany Nečasové s dvouletým podmíněným trestem a také pětiletým zákazem činnosti ve vedoucích funkcích státní správy. Co se týče zpravodajců, Milana Kovandy, Ondreje Páleníka a Jana Pohůnka, ti dostali podmínky od osmnácti do dvaceti měsíců a soud jim také na pět let zakázal působit ve zpravodajských službách a také v bezpečnostních sborech.