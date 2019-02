Do Česka proudí na polovinu února nezvykle teplý vzduch. Na několika místech v republice bylo v pátek nad 15 stupňů Celsia. Rekordy pro 15. únor byly překonány na pětině stanic měřících alespoň 30 let, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Vůbec nejvyšší teplotu, 15,5 stupně, naměřili meteorologové v Neumětelích na Berounsku. Teploty nad deset stupňů by v tuzemsku mohly trvat ještě týden.