Slovník funkcionářů rozplétá cesty k vrcholu komunistické moci

Klíčem pro zařazení jednotlivých funkcionářů do slovníku byl výkon některé z 28 funkcí, které v rámci stranické hierarchie byly nejvýš. Životopisné medailony pak mapují jejich životní dráhu komplexně včetně působení v okresech a krajích.

Práce je primárně určená odborné veřejnosti. Historici však doufají, že může oslovit každého, kdo se zajímá o československé moderní dějiny, protože poměrně přístupnou formou zprostředkovává mnohdy zajímavé a spletité životní osudy politických představitelů, kteří především po roce 1945 stáli u klíčových momentů české a slovenské historie.

Nejsložitější prý byla rekonstrukce kariér méně známých a zapomenutých funkcionářů. K nim se nedá dohledat dostatečné množství pramenů z centrálních zdrojů, ale je nutné jít například do regionálních archivů. To byla podle Bílého asi nejtěžší práce, která však stála za to. Životopisy totiž nekompilují jen informace z již existující literatury, ale jsou založené na primárním archivním výzkumu.