Polské maso prodávaly luxusní restaurace v Praze i za tisíc korun, vydávaly ho za argentinské

„Chci vás ubezpečit, že to nešlo do žádných lowcostových restaurací, byly to luxusní restaurace, speciálně v Praze. Braly to restaurace, které pak vydávají polské maso za argentinské, aby ho mohly prodávat za tisíc korun porci,“ řekl ministr. Nechtěl konkrétní podniky uvádět, jsou však podle něj nazývané asijsky. „A tím nemyslím čínské restaurace,“ dodal.

Podle mluvčího ministerstva Vojtěcha Bílého dotčené restaurace nyní kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Státní veterinární správa pro podezření z klamání spotřebitelů. „Prioritní je pro pana ministra ochrana spotřebitele v ČR a nelze mít žádné pochybnosti, zda není porušován zákon,“ uvedl mluvčí.

Veterináři v polském hovězím mase z problematických jatek, které bylo přivezeno do Prahy, nezjistili zbytky léčiv. Maso bylo v pořádku i vzhledově. Zatím však nejsou hotové testy na salmonelu, sdělil v úterý Petr Majer ze Státní veterinární správy. Nejspíš tak bylo v pořádku i 56 kilogramů masa, které odebraly právě pražské restaurace, neboť šlo o stejnou zásilku.