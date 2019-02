Vítr v noci pobořil kulturní dům na Chrudimsku, na Moravu přinesl velké oteplení. To ale nevydrží dlouho

Výstraha, která se týká Zlínského, Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského, Pardubického kraje, Kraje Vysočina, moravské části Jihočeského kraje a východních oblastí Středočeského a Královéhradeckého kraje, platí do 14 hodin.

Vítr měl podle očekávání meteorologů v nárazech místy dosahovat rychlosti až kolem 90 km/h a v Jeseníkách a Beskydech 110 km/h. To se naplnilo, na beskydské Lysé hoře zaznamenali k sobotní desáté hodině nejprudší náraz o rychlosti 33 metrů za sekundu, tedy 119 km/h.

Moravskoslezští vyjížděli od pátečních 21 hodin do sobotních 6:30 na 27 míst, ve Zlínském kraji museli do terénu třináctkrát. „Události se dosud obešly bez zranění i větších škod,“ ujistil mluvčí hasičského sboru Moravskoslezského kraje Petr Kůdela.

Oteplení však nevydrží dlouho – již v neděli má zase sněžit. Sněžení by mohlo být velmi silné, přibývat by mohly až tři centimetry za hodinu a celkem napadne i dvacet centimetrů. Ani to však není vše. Doznívat budou zároveň i následky sobotního oteplení. „Vlivem tání sněhu se mohou v neděli a v pondělí vyskytnout první stupně povodňové aktivity,“ očekávají meteorologové.