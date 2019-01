Senátoři chystají žalobu na prezidenta Zemana. Hrubě podle nich porušil ústavu

Impulzem k tomuto kroku byly podle Lásky zásahy prezidenta a zaměstnanců Hradu do justice. „To bylo tou pověstnou kapkou, kterou džbán přetekl – ingerence prezidenta a Hradu jako celku do stavu soudcovského,“ uvedl. Není žádným překvapením, že nenávistí rozdělují společnost hlavně ti, kteří se zaklínají “liberální demokracií”. Připomínají svými praktikami ty, kteří v minulosti vzývali “lidovou demokracii”. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) January 30, 2019 Senátoři chtějí text připravit ve dvou krocích. Nejprve mají v plánu připravit faktické popsání skutků, u nichž shledávají rozpor s ústavou, a představit jej veřejnosti zhruba do dvou týdnů. Jde zhruba o dvacítku kroků prezidenta, kterých se dopustil v minulosti. Následně se senátoři pustí do právní argumentace, pro kterou si vyčlenili další čtyři týdny. „Máme za to, že prezident svými činy hrubě ústavu porušuje. Proto jsme se rozhodli, že připravíme text žaloby, ve kterém bychom jednak precizně popsali všechny skutky, o kterých se domníváme, že jimi ústava porušena byla, a dále bychom se dopustili právní argumentace, kterou budeme chtít doložit, že skutky prezidenta ústavu porušují. Chci deklarovat, že rozhodnutí klubu bylo zcela jednoznačné, jednomyslné,“ uvedl Láska.

Senátní ústavně-právní výbor minulý týden odmítl řešit případnou ústavní žalobu na Zemana kvůli podezření z ovlivňování soudců hlavou státu. Jednat o tom chtěli zástupci šestičlenného klubu pro liberální demokracii. Podle předsedy výboru Miroslava Antla (ČSSD) by se s návrhem mohl klub obrátit na organizační výbor horní komory, pokud by získal podpisy 27 senátorů. Návrh žaloby by pak musel schválit Senát jako celek hlasy nejméně tří pětin přítomných senátorů.

Žalobou pro hrubé porušení ústavy pohrozili senátoři Zemanovi už předloni, a to kvůli jeho váhání s odvoláním Andreje Babiše z funkce ministra financí v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo. K přijetí návrhu žaloby na prezidenta je třeba souhlas třípětinové většiny senátorů přítomných na dané schůzi, což je 49 v případě účasti všech 81 členů horní komory. Podání žaloby by pak musely schválit ještě nejméně tři pětiny všech poslanců, tedy minimálně 120 členů dolní komory. Žalobu by projednával Ústavní soud.

Fakta Článek 65 Ústavy ČR Prezidenta republiky nelze po dobu výkonu jeho funkce zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt.

Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku; velezradou se rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Ústavní soud může na základě ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt.

K přijetí návrhu ústavní žaloby Senátem je třeba souhlasu třípětinové většiny přítomných senátorů . K přijetí souhlasu Poslanecké sněmovny s podáním ústavní žaloby je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců ; nevysloví-li Poslanecká sněmovna souhlas do tří měsíců ode dne, kdy o něj Senát požádal, platí, že souhlas nebyl dán.

Ovčáček: Kriminalizovat názory prezidenta je akt nenávisti

Václav Láska senátor, předseda Klubu pro liberální demokracii – Senátor 21 „Máme za to, že znaky velezrady nebyly naplněny. Ale znaky hrubého porušení ústavy ano.“

Hrad podle mluvčího Jiřího Ovčáčka nechystá na připravovanou žalobu žádnou reakci. „Jde o další nenávistný pokus o zviditelnění se. Tomu napovídá i rozvržení jednotlivých kroků, které jsou naplánovany do příštích týdnů, a snaha získat si pozornost před evropskými volbami,“ uvedl. Senátoři podle něj útočí na názory prezidenta: „Vadí jim názory a snaží se je kriminalizovat. To ale nemá v demokratické společnosti místo.“ Podle Ovčáčka je klíčové, že poslanci kroky prezidenta a Hradu neodsoudili. Sněmovní podvýbor pro justici o tom rozhodl v úterý.

Poslanci si neprve vyslechli soudce Baxu a Vojtěcha Šimíčka; následně v usnesení konstatovali, že „nezávislost Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu nebyla podle vyjádření pozvaných soudců jejich projednávanou komunikací s prezidentem republiky a kancléřem V. Mynářem ohrožena“. Senátoři se tak podle něj snaží rozdělovat společnost. „Ne všichni, samozřejmě. Jde o úzkou skupinku. Jasně se ukazuje, že ti, kdo se zaklínají slovy o liberální demokracii, princip demokracie nejen nechápou, ale dokonce činí kroky proti duchu demokratických hodnot,“ dodal.

Fakta K ústavní žalobě na hlavu státu Senát dosud přistoupil jednou K ústavní žalobě na hlavu státu Senát dosud přistoupil jednou K ústavní žalobě na hlavu státu Senát přistoupil jednou, a to především kvůli rozsáhlé amnestii, kterou vyhlásil bývalý prezident Václav Klaus před odchodem z funkce v roce 2013. Ústavní soud o ní nerozhodl, řízení zastavil s odůvodněním, že Klausův mandát krátce po podání žaloby vypršel.

Během funkčního období současného prezidenta Miloše Zemana se Senát zabýval návrhy na ústavní žalobu hlavy státu několikrát. Například v prosinci 2015 senátoři projednávali petici, podle které se Zeman svými výroky, v nichž zpochybnil sankce EU proti Rusku za jeho anexi Krymu, mohl dopustit velezrady. Senátoři rozhodli, že výroky nejsou protiústavní, petice je proto nedůvodná.

V květnu 2017, v době vládní krize, předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) oznámil, že pokud prezident Zeman do týdne neodvolá předsedu hnutí ANO a ministra financí Andreje Babiše z vlády, jeho kritici v Senátu navrhnou ústavní žalobu na hlavu státu. Žalobou pohrozila Zemanovi už předtím skupina 27 senátorů. Zeman, který se zdráhal vyhovět návrhu premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) na Babišovo odvolání, ministra nakonec odvolal.

V květnu 2018 oznámili senátoři z klubu Starostů a nezávislých, že se rozhodli zahájit přípravu materiálů, které by měly vést k obvinění prezidenta Zemana z velezrady kvůli jeho výrokům o výrobě jedu novičok v Česku, čímž Zeman podle klubu ohrozil bezpečnost českých občanů. V červnu pak senátoři oznámili, že žalobu nepředloží. Rozhodli se tak kvůli tomu, že podle ústavních právníků chování hlavy státu nebylo velezradou.

Velezradu definuje Ústava ČR jako „jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky jakož i proti jejímu demokratickému řádu“.

Návrh na podání žaloby se předkládá organizačnímu výboru Senátu a nelze jej vzít zpět. Organizační výbor k návrhu přijme stanovisko, ve kterém doporučí návrh schválit nebo zamítnout a zároveň doporučí předsedovi Senátu zařadit jej na pořad nejbližší schůze horní komory.

Jednání Senátu o návrhu na podání ústavní žaloby je neveřejné. Při jednání o návrzích na podání žaloby lze podávat pouze návrhy na schválení nebo zamítnutí. O návrzích se hlasuje veřejně podle jmen.

Podle zákona o Ústavním soudu (ÚS) je ústavní žaloba na prezidenta projednávána přednostně. Senát může žalobu během projednávání před ÚS stáhnout, ale jen do okamžiku, kdy se soudci odeberou k závěrečné poradě. Pokud se prezident po zahájení řízení vzdá úřadu nebo mu vyprší funkční období, není to důvod k zastavení řízení.

V řízení před Ústavním soudem jedná za Senát jeho předseda nebo jiná osoba, kterou tím horní komora pověřila. Prezident má právo zvolit si jednoho nebo více obhájců, aspoň jeden z nich ale musí být advokátem.

Pokud Ústavní soud shledá prezidenta vinným, ztrácí hlava státu úřad a způsobilost ho znovu nabýt. Nárok na prezidentský plat a další požitky po skončení výkonu funkce mu v takovém případě nenáleží.

Odsouzený prezident má právo požádat Ústavní soud, aby řízení proti němu bylo obnoveno. Může tak učinit ale jen tehdy, pokud byl předchozí nález souduovlivněn trestným činem jiné osoby, nebo uvede-li prezident nové skutečnosti či důkazy, které bez své viny nemohl uplatnit v původním řízení.

Prezident i kancléř Mynář kontaktovali soudce

Vztah Hradu k justici se začal veřejně probírat v uplynulých týdnech, kdy týdeník Respekt napsal, že kancléř Vratislav Mynář opakovaně kontaktoval soudce ve věcech, které se týkají Hradu a prezidenta. Mynář kontakty později potvrdil, nevidí na nich nic špatného. Zeman poté uvedl, že Mynář jednal se soudci z jeho pověření. Bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa v rozhovoru pro Deník N uvedl, že mu Hrad dával opakovaně najevo, jak má jeho soud rozhodnout v některých kauzách, údajně mu prezident naznačoval, že by ho výměnou mohl jmenovat do čela Ústavního soudu.

