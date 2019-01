Žaloba na Zemana, trestní oznámení na Babiše. Senátor Goláň se obává o nezávislost justice

Žalobu na prezidenta Miloše Zemana sice ve středu odmítl řešit ústavně-právní výbor Senátu, podle místopředsedy výboru Tomáše Goláně je však možné, že se otázka otevře na plénu horní komory. Podle předsedy výboru Senátu Miroslava Antla (ČSSD) by si měl Goláň pro projednání žaloby zajistit podporu nejméně třetiny senátorů.

„Pan předseda naprosto správně usoudil, že to není pro ústavněprávní výbor, ale že to je pro plénum, protože je to více politická záležitost. Pro žalobu na prezidenta republiky je nutná třípětinová většina Senátu, takže to patří do pléna,“ uvedl Goláň v Interview ČT24.

Podle něj existuje v některých klubech podpora pro to, aby se tento bod dostal na program příští týden.