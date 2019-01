Hovory s Hradem nezávislost vrcholné justice neohrozily, usnesli se poslanci

Bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Baxa přirovnal minulý týden před poslanci vyjádření prezidenta o tom, jak by měl soud rozhodovat ve věci nejmenování tří vysokoškolských docentů profesory, k výměnnému obchodu.

Baxa uvedl, že mu Zeman při soukromých hovorech opakovaně naznačoval, že by se mohl stát předsedou Ústavního soudu. Mynář namítal, že Zeman pouze seznamoval Baxu se stanovisky a že Baxova tvrzení nejsou zcela pravdivá. Také prezident se už dřív proti interpretacím kontaktů jako ovlivňování soudců ohradil, šlo podle něho o doporučení, která jsou vyjádřením názoru.

Kancléř nicméně připustil, že v Zemanově zastoupení „konzultoval“ s více ústavními soudci včetně Šimíčka prezidentovy výhrady ke služebnímu zákonu. Baxa i soudce Vojtěch Šimíček na druhou stranu potvrdili, že na ně nebyl vyvíjen žádný nátlak, nebyli vystaveni vyhrožování, ani nedostali nějaký slib.

Podvýbor: Nezávislost nebyla ohrožena, říkají to sami soudci

Nyní se kontroverzemi kolem hradních kontaktů na špičky justice sněmovní podvýbor zabýval znovu. Ve svém usnesení konstatoval, že „nezávislost Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu nebyla podle vyjádření pozvaných soudců jejich projednávanou komunikací s prezidentem republiky a kancléřem V. Mynářem ohrožena.“

„Máte podvýbor s poslanci z celé šíře politického spektra s velmi odlišnými vztahy vůči Hradu a vůči justici,“ uvedl k formulaci, v níž se poslanci odvolávají na vyjádření soudců, zástupce Pirátů Mikuláš Ferječník.

Podle sociálního demokrata Jana Chvojky při usnesení poslanci zkrátka jen vycházeli z toho, co slyšeli od Šimíčka a Baxy. „Sami říkali, že situace, ve které se ocitli, byla pro ně nekomfortní, ale že jsou zároveň natolik silné osobnosti, že nebyla ohrožena jejich nezávislost.“

Výzva k moci výkonné

Výbor současně doporučil, aby se zástupci výkonné moci příště zdrželi „jakékoliv činnosti, která by mohla vést k závěru, že dochází k ovlivňování rozhodování soudců v konkrétních živých kauzách,“ které se jí týkají.

„Když se zdá, že se jedna moc snaží vklínit do pravomoci druhé, tak je to vždy závažné. Mantinely by se měly dodržovat,“ podotkl v této souvislosti už před jednáním sněmovní skupiny jeden z jejích členů, občanský demokrat a bývalý šéf tuzemské spravedlnosti Pavel Blažek.

Současně, podobně jako předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, ale zapochyboval nad záměrnou snahou Hradu soudce ovlivňovat. „Nechci soudit, jestli je to u pana prezidenta Zemana neznalost, nebo chtění. Z Miloše Zemana v žádném případě nedělejme hloupého člověka. Nevěřil bych, že by chtěl něco, co nejde. Takže tam dejme spíš kombinaci – chtění a neznalosti. Neznalost vede k tomu, že chceme věci, kterých nemůžeme dosáhnout,“ prohlásil.