Spalničky se znovu šíří, hlavně kvůli zanedbávání očkování. Nejhorší situace je na Ostravsku a v Praze

Jen v pondělí 28. ledna přišlo do národní referenční spalničkové laboratoře sedm vzorků s podezřením na onemocnění spalničkami, všechny z Prahy. Od začátku roku potvrdila laboratoř nemoc už v 41 případech. Nejvíc pacientů zatím hlásí právě Praha a Moravskoslezský kraj, jednotky případů se objevily i v dalších čtyřech regionech.

„Podílí se na tom řada faktorů, ale ten asi nejzávažnější je klesající proočkovanost populace,“ upozorňuje Prymula. Proočkovanost české populace podle ministerstva zdravotnictví klesla pod hranici 90 procent, podle Prymuly hlavně kvůli mladším lidem.

U části dospělých už vakcína neúčinkuje

Výsledky kontroly dětských lékařů za rok 2014 ukázaly, že z ročníku bylo očkováno jen 71 procent dětí. A to i přesto, že je vakcinace povinná. Loni tak prodělávaly spalničky často právě děti od jednoho do čtyř let, a to hned za pacienty ve věku od 35 do 49 let.

„Jedná se o lidi, kteří byli očkováni v úplném začátku vakcinace,“ vysvětluje Radomíra Limberková, vedoucí Národní referenční laboratoře pro zarděnky, spalničky, parotitidu a parvovirus B19 Státního zdravotního ústavu. U nich už totiž přestává vakcína působit.