Na peronech rušno, lidí ve vlacích je nejvíc od počátku století. A dopravci zdražují

Koleje plné vlaků a perony plné lidí. V posledních třiceti letech to byl stále vzácnější obrázek. Teď se to ovšem mění.

Cestující přibývají nejvíc v rychlících. RegioJet už spočítal, že mu vzrostly počty přepravených lidí meziročně asi o čtvrtinu. A České dráhy odhadují, že přepravily až 180 milionů lidí. Za všechny dopravce by mělo jít celkem asi o 190 milionů cestujících – a to by vyrovnalo zatím nejlepší výsledek v tomto století, rok 2001.