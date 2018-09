Nový šéf Českých drah Kupec chystá masivní investice a zrychlení vlaků na 200 kilometrů v hodině

Profil Miroslav Kupec

Kupec po absolvování ČVUT nastoupil do Poldi Kladno, kde po dvouleté praxi působil jako vedoucí provozu. V roce 1990 vyhrál výběrové řízení na pozici generálního ředitele ČKD Slaný, později působil ve vrcholových manažerských funkcích strojírenských firem F. X. Meiller, Škoda Machine Tool a ČKD Vagonka. Mezi roky 2009 až 2013 podnikal, poté nastoupil do Českých drah, před zvolením do představenstva pracoval jako vrchní přednosta pražského depa. Ve vedení národního dopravce dostal na starosti správu majetku a servis železniční techniky.