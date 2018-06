České dráhy se zajímají o Leo Express a RegioJet. Jinak by je mohli koupit Číňané, varuje šéf drah

České dráhy se zajímají o podmínky, za jakých by bylo možné koupit soukromé železniční dopravce Leo Express a RegioJet. Úterním Lidovým novinám to řekl generální ředitel drah Pavel Krtek. Antimonopolní úřad by podle něj případnou akvizici konkurenčních firem mohl za určitých podmínek povolit.