Mynář měl podat námitku podjatosti, jinak jsou jeho výhrady nedůvěryhodné, říká prezidentka Soudcovské unie

„Výhrada měla být jednoznačně vznesena jako námitka podjatosti v daném řízení. Pokud by byla vznesena, posoudil by ji nezávislý soud a rozhodl by, zda je důvodná, nebo není. Dotyční soudci by měli možnost se k tomu vyjádřit. Ale pokud se pan Mynář rozhodl pro postup opačný, tedy stáhnout celou žalobu, právě proto jsou jeho tvrzení naprosto nedůvěryhodná a v tuto chvíli to jsou jen spekulace,“ uvedla v Událostech, komentářích Zemanová.

Mynářův krok Gerloch nevnímá jako nějaký extenzivní útok na celou justici, ani jako zastírací manévr vůči kauze možných pokusů o ovlivňování soudce. „Když vezme žalobu zpět, má na to právo. Nespojoval bych to bezprostředně s kauzou setkávání se soudci,“ soudí prorektor Univerzity Karlovy s tím, že tato kauza kvůli Mynářově stažení žaloby neutichne.

Fakt, že v roce 2013 prezident Miloš Zeman podmiňoval setrvání Vratislava Mynáře ve funkci hradního kancléře právě prověrkou na stupeň přísně tajné a nyní už ji po něm nepožaduje, vnímá Gerloch jako evidentní rozpor. „Někdy se argumentuje, že něco platí pouze tehdy, pokud se zásadně nezměnily poměry. Tak nevím, jestli se ty poměry zásadně změnily,“ poukázal na to, že to by mohl zodpovědět pouze prezident.

Politici jsou překvapeni, důvody si vysvětlují všichni po svém

Členku sněmovního podvýboru pro justici Helenu Válkovou (ANO) překvapilo, že Mynář se rozhodl žalobu stáhnout. Na jeho místě by také volila námitku podjatosti. „Dva roky čekal na výsledek projednávání a teď to stáhnul,“ vysvětluje své překvapení. Má za to, že to udělal v emočním rozpoložení a nedostatečně se poradil se svým právníkem.

Martin Kupka (ODS) má za to, že celé je to určitá opovážlivost někdy nazývaná v jidiš jako „chucpe“. „Pokud je pan kancléř na jedné straně evidentně namočený v pokusu ovlivňovat soudce a najednou to obrátí a řekne, že on se cítí být obětí (…), pokládám to za nepřijatelné a nebezpečné. Podle mého soudu se tak chovají zbabělci,“ prohlásil poslanec ODS.

Poslanec za SPD Jan Hrnčíř byl Mynářovým krokem rovněž překvapen. Zopakoval ale, že kancléř Pražského hradu nemusí mít prověrku nejvyššího stupně. „V tuto chvíli z toho tedy nelze nic dalšího dovozovat, je to jeho rozhodnutí, prověrku mít nemusí,“ řekl.

Téma možných pokusů o ovlivňování soudců se objevilo na začátku ledna

Kauzu odstartoval týdeník Respekt, který v pondělí 7. ledna napsal, že Mynář opakovaně kontaktoval soudce různých soudů. S ústavním soudcem Vojtěchem Šimíčkem prý například probíral služební zákon a případ Lesní správy Lány. Údajně se snažil kontaktovat také ústavního soudce Jana Filipa v záležitosti zákona o střetu zájmů a loni podle týdeníku volal také předsedovi Městského soudu v Praze Liboru Vávrovi, aby se ho zeptal na rozhodnutí o vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA.

Mynář o dva dny později zveřejnil video, v němž odmítl, že by se na schůzkách pokoušel ovlivňovat soudce. Chodil na ně prý s vědomím prezidenta Zemana a vysvětloval na nich stanoviska a postoje hlavy státu.

Ústavní soudci se po zprávě o setkání Mynáře se Šimíčkem dohodli, že bude nepřípustné stýkat se s účastníky řízení.

Baxa potom v rozhovoru pro Deník N ze 16. ledna obvinil prezidenta i kancléře, že se pokoušeli ovlivňovat i Nejvyšší správní soud v době, kdy ho Baxa vedl. Mynář mu prý poslal dopis ve věci Plzeňské teplárenské, z něhož soudce pochopil, jaké rozhodnutí Hrad očekává.

Prezidentovi podle Baxy velmi záleželo na rozhodnutí ve věci nejmenování tří profesorů a téma znovu otevřel na schůzce mezi čtyřma očima na Hradě. Prý mu řekl, jak má soud rozhodnout, a na námitku, že o tom rozhoduje jiný soudce, odvětil, že Baxa je jeho šéf a má to zařídit. Vzápětí prý Miloš Zeman naznačil, že v případě „správného“ rozhodnutí může Baxu jmenovat předsedou Ústavního soudu.

Zeman ve čtvrtek 24. ledna večer poukázal na to, že současný předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský končí ve funkci o několik měsíců později než hlava státu. Nemohl prý proto tedy tento post nikomu slibovat. Rychetský ovšem v minulosti několikrát naznačil, že své druhé desetileté funkční období v čele ÚS pravděpodobně nedokončí.