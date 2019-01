Česko je na prahu epidemie respiračních nemocí. Šíří se i vážné případy chřipky

Epidemie může nastat v řádu dnů až dvou týdnů, řekla v ČT Martina Havlíčková ze Státního zdravotního ústavu s tím, že dynamiku šíření nemocí je těžké přesně předvídat. Situace se podle ní nevymyká předpokladům epidemiologů a stavu jinde v Evropě.

„Vzhledem k nárůstu nových závažných případů chřipky doporučujeme vyhýbat se místům s velkou kumulací lidí. Samozřejmostí je zakrývání si úst při kýchání či kašli kapesníkem, pečlivé mytí rukou teplou vodou a mýdlem, mytí rukou dezinfekčními gely, zvláště po návštěvě supermarketu či jízdě v MHD,“ vyzvala hygienička Helena Šebáková.

Podle ní roli hraje také životospráva, lidé by tak měli mít dostatečné množství vitamínů, pomáhá i otužování a snížení stresu.

Nejvíc stonají děti

V Jihomoravském kraji epidemie už začala. „Nyní máme 1753 nemocných na sto tisíc obyvatel. Jsou to ale akutní respirační nemoci. Není tam výrazný vzestup chřipky, která je jen v šedesáti případech na tento počet obyvatel,“ objasnila Radka Boháčová z Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje a dodala: „Nemocní jsou nejvíc lidé do 24 let, hlavně se to týká předškolních dětí a školáků.“

Podobná situace je i ve Zlínském kraji. Nejvyšší nemocnost je tam u dětí do pěti let. Konkrétně chřipka zuří hlavně na Valašskokloboucku a Vsetínsku. „Dominujícím patogenem je chřipka A/H1/N1,“ informovala ředitelka protiepidemického odboru zlínské krajské hygienické stanice Jana Hošková.

V Moravskoslezském kraji v tomto týdnu vzrostl počet nakažených respiračními infekcemi o 31 procent na 1629 ze sta tisíc lidí. „Ve srovnání s minulým kalendářním týdnem je nadále nejvyšší nemocnost v okrese Opava,“ sdělila krajská hygienička Helena Šebáková. Právě na Opavsku hygienici v minulém týdnu zaznamenali čtyři závažné případy chřipky.