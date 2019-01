Zeman nevyloučil změny ve své ochrance, kancléře vyměnit nehodlá

„Tady nebude asi žádný soud - a tedy ani rozsudek. Já uznávám na základě celé řady věcných důkazů, že v mé ochrance možná opravdu došlo k šikanování, a já šikanování nemám rád ani ve škole, ani mezi dospělými lidmi,“ řekl prezident s tím, že záležitost už řeší. Změny chce provést do několika týdnů. „Když děláte jakoukoliv personální změnu, tak ji děláte teprve tehdy, když máte připraveného nástupce,“ dodal Zeman. Jméno nástupce neprozradil.

S výměnou na postu svého kancléře hlava státu nepočítá. „K žádnému ovlivňování nedošlo. Pokud jednal kancléř se soudci, bylo to z mého pověření. Přiznávám se k plné odpovědnosti,“ uvedl Zeman. Dodal, že se se soudci na jejich žádost sám schází a mluví s nimi o kauzách, „kde justice selhává“. Zmínil pomalé rozhodování soudů a jmenoval případy H-System a bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha.

Podle Zemana se měl Mynář ústavního soudce Jana Filipa zeptat na to, proč nepadlo zatím rozhodnutí o prezidentské ústavní stížnosti na takzvaný lex Babiš, tedy na zákon o střetu zájmů. „Řekli jsme jasně, že jednal (kancléř) z mého pověření. Proč by se měla jeho pozice změnit?,“ řekl Zeman.

Uvedl, že šéfa nejvyššího správního soudu Josefa Baxu pak kritizoval za tři kauzy, a to za zrušení územního plánu Jihomoravského kraje, plzeňskou spalovnu a zdymadlo u Přelouče.

Zeman by chtěl, aby bylo třeba víc poslanců pro zvrácení veta

Prezident také v rozhovoru pro Blesk sdělil, že by Sněmovna měla k přehlasování prezidentského veta potřebovat 120 místo nynějších 101 hlasů. Zdůvodnil to tím, že přímo volená hlava státu má mít silnější pravomoci než v minulosti, kdy byla volba parlamentní. Zároveň ale uvedl, že neočekává přijetí příslušné změny ústavy ve svém funkčním období, které potrvá do roku 2023.