Na Náchodsku havaroval autobus s 20 lidmi, pět z nich je zraněných

U obce Černčice na Náchodsku ve čtvrtek ráno narazil autobus s 20 lidmi včetně řidiče do stromu a skončil v příkopu. Pět lidí utrpělo lehká zranění. Záchranáři je převezli do nemocnic v Náchodě a v Hradci Králové. Hasiči na místo nehody vyslali evakuační autobus, aby do něj cestující z havarovaného autobusu mohli přesednout.