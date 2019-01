Lidé si slevy na jízdném chválí, v současnosti na ně peníze jsou, míní poslanec Juchelka

Poslanec hnutí ANO Aleš Juchelka tento krok vítá. „Sleva na jízdné je de facto politické rozhodnutí. Je to pro seniory a pro studenty - pro ty, kteří to nejvíce potřebují,“ řekl v pořadu Interview ČT24. Studenti můžou podle něj díky slevám snáze cestovat do škol a senioři za svými rodinami.

„Vždycky když jedu vlakem – a jezdím mezi Ostravou a Prahou velmi často – lidé si to pochvalují,“ uvedl Juchelka a poukázal, že v současnosti je státní rozpočet v plusu. „V tuto chvíli na to prostředky jsou a uvidíme do budoucna, ale myslím si, že je to krok správným směrem,“ dodal.

Na hodnocení nákladů tohoto opatření je přitom podle Juchelky ještě brzy. „Musíme ještě chvíli počkat na to, abychom to dokázali vyhodnotit v nějakém širším horizontu,“ uvedl.

Na obědy zdarma pro všechny děti není kapacita

Zátěž pro státní rozpočet by naopak podle Juchelky mohl představovat návrh sociálních demokratů, který v pondělí vláda zamítla. ČSSD v čele s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou usilovala o plošné obědy zdarma pro děti v mateřských školách a na prvním stupni základních škol. Rozpočtové nároky sociální demokraté vyčíslili na 5,4 miliardy korun ročně.

„Pokud budeme plošně rozdávat v jakémkoliv segmentu a budeme říkat, že tady vlastně nemáme určitou skupinu lidí, která potřebuje cíleně pomoci, ale děláme to pro všechny, tak to nemusí státní rozpočet do budoucna utáhnout,“ řekl Juchelka s tím, že na obědy zdarma pro všechny děti není kapacita a ani to všechny děti nepotřebují.