Tichá noc i na kolejích. Na Štědrý večer nepojede většina vlaků, MHD jen občas

Před pěti lety byla před koncem roku podobná situace jako letos – většina dnů, které nebyly sváteční, připadla na víkend a organizátor dopravy v Praze usoudil, že v den, který byl skutečně pracovní, postačí jezdit podle víkendových jízdních řádů. Lidé se pak do metra či tramvají doslova nevešli. Letos se to však opakovat nebude.

Komplikovanější to budou mít ti, kdo budou chtít jet tramvají nebo městským autobusem na Štědrý večer nebo i na Boží hod vánoční ráno. V Praze začnou 24. prosince jezdit noční linky již od 18 hodin, ale již po 16. hodině budou denní linky jezdit s prodlouženými intervaly. Na Štědrý den proto vydal organizátor dopravy ROPID zvláštní jízdní řády, i když až do 16:00 by měly odpovídat sobotním jízdním řádům. Noční doprava bude jezdit až do 7 hodin 25. prosince, potom budou denní linky jezdit jako v neděli.

V Brně budou denní linky jezdit 24. prosince pouze do 17 hodin, poté již začnou noční rozjezdy. Linky N89–N99 budou jezdit v půlhodinových intervalech (mezi 22:00 a 23:00 a mezi 5:00 a 6:00 po dvaceti minutách) až do 6 hodin ráno na Boží hod.

Neplatí to však pro tramvajové linky P6 a 61 zajišťující náhradní dopravu za vlaky, které nemohou kvůli výluce jezdit na hlavní nádraží. Linka P6 bude jezdit z Králova Pole k hlavnímu nádraží zhruba jednou za hodinu až do půl desáté (poslední spoj ve 21:37), z Nových sadů však pouze do osmi večer (poslední spoj ve 20:07).