Belgický premiér zpochybnil setrvání visegrádských zemí v schengenu, nejsou podle něj solidární

Podle belgického premiéra Charlese Michela by měla Evropská unie otevřít otázku dalšího setrvání visegrádských zemí v schengenském prostoru. Řekl to na závěr summitu EU. Čtveřici států včetně Česka kritizoval za to, že podle něj neprojevily solidaritu v migrační krizi. Otázka uprchlíků byla jedním z tématů summitu, státy čelící hlavní vlně znovu vyzvaly k pomoci od dalších zemí. Český premiér Andrej Babiš Michelova slova odmítl.