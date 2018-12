EU chce ještě více sjednotit trh. Na reformě azylového systému se státy zatím neshodly

Rakouský kancléř Sebastian Kurz v pátek ráno upozornil, že proti povinným kvótám od začátku vystupoval, a trvající zablokování diskuse jen ukazuje, že měl pravdu. Už při příchodu na páteční jednání pak Kurz řekl, že naději nyní EU vkládá zejména do spolupráce se třetími zeměmi, přes které migranti do Evropy míří. Podle něj by právě tento přístup mohl znamenat snížení celkového počtu přistěhovalců poté, co selhaly snahy o rozdělování migrantů podle kvót.

Tsiprasův návrh vyvolal ostrou diskuzi

Řecký premiér Alexis Tsipras navrhl, aby se společenství do května příštího roku dohodlo na dočasném „mechanismu solidarity“ pro řešení vysokých počtů žadatelů o azyl. Návrh řeckého premiéra ale v pátek vyvolal ostrou diskusi šéfů států a vlád EU.