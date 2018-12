Nová směrnice EU má přinést konec dvojích cen i větší výběr nákupů po internetu. Má ale své výjimky

Nákupní možnosti českých zákazníků by se měly díky novým pravidlům pro e-shopy rozšířit – díky nim přestávají být z pohledu obchodů „cizinci“. Čeští zákazníci si tedy budou moci koupit on-line třeba telefony, lístky na vystoupení v jiné zemi nebo pronajmout auto tak, jako by byli doma. Problém by už ani neměla být karta vydaná v jiné zemi.

„Nikdo by nepřijal, kdybychom v Evropě museli před vstupem do obchodního domu ukazovat občanský průkaz. Ale přesně to se děje na internetu,“ poznamenala již dříve eurokomisařka pro vnitřní trh a podnikání Elžbieta Bieńkowská.

Nařízení o tzv. geo-blockingu se věnuje třem oblastem. „Tou první je otázka samotného přístupu k internetovému obchodu ze všech států EU. Druhou je zákaz odlišných podmínek pro nákup v e-shopu z různých států společenství, třetí pak nepřípustnost diskriminace v souvislosti se samotnou platbou za objednané zboží,“ vysvětluje výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci (APEK) Jan Vetyška.