„Z písmen se stávají čtverečky.“ Elektronizace insolvencí má ukončit problémy při kopírování textu

Jeho stesky potvrzuje i předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců Michal Žižlavský: „Velmi by nám pomohlo, kdybychom si mohli z elektronických formulářů, na kterých věřitelé přihlašují pohledávky, stáhnout data a nemuseli je opětovně zpracovávat. Dnes to systém neumožňuje.“

Elektronizaci justice vyhlašují jako svou prioritu všichni poslední ministři. „Aktuálně vybíráme dodavatele. Předpokládáme, že ke spuštění by mohlo dojít v roce 2021. Další části potom budou následovat,“ slibuje ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO).

Skončit by tak mohlo převážení papírových trestních spisů mezi státními zastupitelstvími, jednotlivými soudy nebo třeba znalci. Místo dodávek se štosy papíru by spisy měly létat elektronicky. Do spisu by také mohli vzdáleně nahlížet i obvinění a jejich obhájci. Od září takto funguje aspoň on-line přístup do spisů Ústavního soudu.