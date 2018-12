České dráhy ztrácejí zakázky. Objem jejich dopravy se příští rok sníží o pět procent

Regiojet převezme od prosince 2019 provoz rychlíků mezi Brnem a Bohumínem, Leo Express zase začne jezdit na tratích z Ústí nad Orlicí do Lichkova, Králík a Červené Vody a z Dolní Lipky do Hanušovic. Arriva, která zatím drahám konkurovala ve spojení Prahy a Uherskohradišťska, zase převezme pět rychlíkových linek na neelektrizovaných tratích v Čechách, a navíc ještě letos začne jezdit na regionální lince u Prahy.

V rozhodování ministerstva dopravy, kterému dopravci přidělí rychlíkové linky, hrály hlavní roli peníze, smlouvu dostane ten, kdo nabídl nejnižší cenu. Pardubický kraj pak zdůvodnil přidělení dvou tratí na Orlickoústecku soukromníkovi i nabídnutými vozidly. „Společnost je v tuto chvíli schopna nabídnout lepší a modernější vozidla oproti národnímu dopravci České dráhy,“ shrnul hejtman Martin Netolický (ČSSD).

I když by se snad mohlo zdát, že je Česko na nejlepší cestě stát se z hlediska železnice druhou Anglií, kde takřka každou linku provozuje někdo jiný, je možné, že nejhorší okamžiky již mají dráhy za sebou. Nelze přehlédnout, že společnost GW Train Regio, která připravila České dráhy o několik tratí v minulosti, letos již nic nového nezískala. Podobné to může být i u ostatních.

„Kapacita soukromníků není nafukovací. V podstatě to, co teď vyhráli, je to, co si přáli,“ soudí redaktor webu Zdopravy.cz Jan Sůra. Ani ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) si nemyslí, že by se České dráhy musely zvlášť obávat budoucnosti. „Nemyslím si, že České dráhy tím nějak zásadně trpí,“ poznamenal.