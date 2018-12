V Horních Počernicích se srazil autobus s nákladním autem. Šest zraněných

Nehoda se stala v ulici U Tabulky. Záchranáři mají na místě nehody i speciální vůz Atego. „Dvě osoby po vyproštění byly ve vážném stavu, jedna se středně těžkým poraněním a tři osoby byly zraněny lehce. Všichni jsou již na cestě do nemocnic, a to do hodiny od přijetí tísňové výzvy,“ uvedli záchranáři.

Pro transport jednoho ze zraněných byl nasazen vrtulník.

Horní Počernice Praha 9 - policisté s @HasiciPraha a @zzshmp zasahují u vážné dopravní nehody autobusu a nákladního auta. Na místě větší počet zraněných. Pro transport jednoho ze zraněných byl nasazen vrtulník. Policisté na místě řídí dopravu. Respektujte prosím jejich pokyny. — Policie ČR (@PolicieCZ) December 3, 2018

Podle twitteru Pražské integrované dopravy (PID) se nehoda stala krátce po 20:30. „Autobus linky 220 spol. Arriva City mířil od Logistické zóny Horní Počernice směrem na Černý Most,“ uvedla PID.

Policisté odklání dopravu do ulice Bystrá. „Na místě jsou policisté oddělení dopravních nehod a kriminalisté odboru vyšetřování dopravních nehod. Ti budou celou událost prošetřovat,“ napsala policie na svém twitteru.