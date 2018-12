Námraza sevřela železnici uprostřed republiky, kloužou i silnice

Vlaky závislé na elektřině neprojedou jedním z nejkritičtějších míst v republice – Českou Třebovou, kde se stýkají tratě z Prahy, Brna i Olomouce a Ostravy. Namrzly troleje. „Provoz v úseku Ústí nad Orlicí – Česká Třebová – Opatov a Ústí nad Orlicí a Česká Třebová – Zábřeh na Moravě je silně omezen, jízdy vlaků jsou možné za pomoci motorových lokomotiv,“ upřesnily České dráhy.

Vlaky proto jezdí s velkými zpožděními. Například ranní spěšný vlak z České Třebové do Brna odjel více než o hodinu později, rychlík z Olomouce do Prahy má rovněž téměř hodinu zpoždění. Dálkové vlaky mezi Prahou a Brnem, které pokračují do Vídně či Budapešti, jezdí po jiné trati přes Havlíčkův Brod, kde sice námraza provoz neomezuje, ale jízda po ní trvá déle, proto i ony nabírají zpoždění.

Ještě hůře dopadly vlaky soukromého Regiojetu. Noční spoj z Prahy do Košic uvázl o půlnoci v České Třebové a podle informací Správy železniční dopravní cesty do šesti ráno neodjel. Večerní vlak Praha–Brno rovněž strávil velkou část noci před Českou Třebovou a do Brna dojel až ráno, železniční správa u něj evidovala 425 minut zpoždění.