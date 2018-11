Babiš se opakovaně zaklínal svými dětmi, do kauzy Čapí hnízdo je zatáhl sám, kritizuje opozice

Místopředseda STAN ve speciálním vysílání ČT24 dále prohlásil, že své děti do případu zatáhl Andrej Babiš sám. „Nechceme, aby kauza vyzněla tak, že je Andrej Babiš mučedníkem. Alfa a omega problému je, že máme premiéra s trestním stíháním na krku. Že se ta kauza řeší, že do ní sám historicky zatáhl své děti a ony se stávají terčem zájmu novinářů i orgánů činných v trestním řízení, je věc, za kterou sám nese odpovědnost.“

„Jestliže Andrej Babiš mladší řekl, že podepisoval něco a ani nevěděl co, tak je evidentní, že ho jeho otec zatáhl do role takzvaných bílých koní,“ pokračoval zástupce lidovců v pořadu 90′ ČT24.

Podle Mariana Jurečky by případnou nedůvěru vládě mohli vyjádřit i někteří koaliční poslanci. Zmínil se o ČSSD i některých poslancích ANO. „Určitě je tady několik poslanců ANO, kteří mají nějaké svědomí a není jim jedno, jak se situace vyvíjí,“ říká Jurečka.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš naznačil v Událostech, komentářích, že očekává od některých poslanců vládních stran hlasy pro nedůvěru vládě. Podle něj i někteří poslanci ANO mají s kauzami premiéra Babiše problém.

Okamura reportéry Seznamu považuje za manipulátory

Pochybnosti o pevnosti stran, které současnou vládu podpořily, má i předseda SPD Tomio Okamura. Mezi sociálními demokraty i komunisty podle něj „je nespokojenost a probíhají tam diskuse“.

Ve speciálním vysílání ČT24 k Čapímu hnízdu zároveň upozornil, že novináře Sabinu Slonkovou a Jiřího Kubíka, kteří hovořili se synem Andreje Babiše, považuje za manipulátory. Podporu opozičního návrhu na vyslovení nedůvěry vládě proto Okamura zdůvodňuje hlavně programovými rozdíly.

Místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický ve večerním vysílání ČT24 uvedl, že sociální demokraté před dalším postupem čekají na vysvětlení od předsedy vlády Babiše.

Pak se vedení ČSSD znovu sejde a zaujme stanovisko. „Všechno bude záviset na tom, jak přesvědčivá budou fakta Andreje Babiše, protože na emoce to hraje už několik let, to už stačilo, teď už by to chtělo reálná fakta,“ uvedl Netolický a připustil, že koaliční ČSSD „nevylučuje žádné řešení“.

Babiš odejít nehodlá

Sám Andrej Babiš opakovaně uvedl, že z čela vlády odejít nehodlá. „Nevidím žádný důvod na rezignaci, vykonávám svoji funkci s nejvyšším nasazením ve prospěch občanů naší země,“ oznámil předseda vlády. Natáčení svého syna, který je podle něj psychicky nemocný, v úterý označil za „odporné, hnusné a vrchol hyenismu“.

Prezident Zeman se bude Babiše ptát na kauzu kolem premiérova syna na schůzce, kterou mají naplánovanou na pondělí příští týden. „Mně to všechno připadá jako dosti divoká konspirace,“ řekl Zeman televizi Nova. Vládu to podle něj ohrozit nemůže.