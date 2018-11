Fiala: V normální zemi za takové situace premiér odstoupí

„My jsme velmi rychle našli shodu, co je správné, a to je výzva premiérovi, aby odstoupil,“ podotkl Petr Fiala.

Babišovo vyjádření o duševní chorobě syna Petru Fialovi nestačí. „To není dostatečně relevantní informace. Sama policie, jak se ukazuje v článcích a vyjádřeních, má pochybnosti o tom, zda duševní problémy jsou reálné. Existují důkazy nebo jasné náznaky toho, že jak on, tak jeho sestra – tedy dcera pana Babiše – jednali v době, kdy už měli trpět duševními poruchami. Nejde o duševně nemocného syna pana Babiše. To je půlka pravdy. Druhá půlka je, že je to člověk, který byl obviněn.“

Připustil, že má Andrej Babiš právo se snažit obvinění zbavit, ale neměl by to dělat jako premiér. I z toho hlediska, že to zásadně zatěžuje fungování vlády a celé politiky. „Já bych velice rád diskutoval s Andrejem Babišem, proč jezdíme po tak mizerných silnicích, ptal bych se ho, co je s rozpočtem a proč máme tak špatně sestavený rozpočet a na základě toho s ním vedl ostrou politickou debatu. Ale to není možné,“ podotkl Fiala.