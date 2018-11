Zkolabovala v autě, probudila se v IKEMu. Za zástavu srdce mohla „přechozená“ viróza

Podobné případy jsou vzhledem k počtu lidí, kteří prodělají virózu – ať už napadne dýchací cesty nebo trávicí systém – spíš vzácné, lékaři se s nimi ale každoročně setkávají. „Na našem pracovišti vidíme tak do deseti patnácti pacientů za rok, kteří mají potvrzenou myokarditidu,“ přiblížil lékař z Kliniky kardiologie IKEM Miloš Kubálek.

„Vždycky se to bojím říct, vždycky se mi chce zaklepat, ale snad je to dobrý,“ řekla. Čekají ji ještě kontroly a musí se šetřit, srdce ale funguje správně. Dokonce už pomalu plánuje návrat do školy a věří, že se stihne připravit na maturitu.

Poslední epidemie byla mimořádně silná

Poslední chřipková epidemie měla mimořádný průběh. Trvala od ledna do března a akutní respirační infekcí – včetně chřipky – onemocněly skoro dva miliony lidí, 261 z nich chřipce podlehlo a kvůli virózám řešili lékaři desítky selhání životních funkcí. Pacienty museli často napojit na mimotělní oběh. Jen v pražské Všeobecné fakultní nemocnici ve třiceti případech.