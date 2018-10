Bartoš: EU by mohla kvůli Babišovi a Agrofertu zastavit dotace. Jste udavač, reagoval Babiš

Evropská komise by mohla zastavit dotace pro Českou republiku, obává se šéf Pirátů Ivan Bartoš. A to kvůli premiérovi Andreji Babišovi, který podle Pirátů a Transparency International stále ovládá holding Agrofert, který převedl do svěřenského fondu. Babiš označil Piráty v pořadu Otázky Václava Moravce za udavače, kteří chtějí poškodit Českou republiku.