Schwarzenberg: Nový ministr zahraničí je k ničemu, nedokáže se prosadit vůči Hradu ani premiérovi

video Interview ČT24: "Slavíme sto let ideálů, které jsme opustili," míní Schwarzenberg

„Když předseda sněmovny Vondráček navštívil Moskvu a říkal tam věci, které nejsou úplně sladěné s evropskou politikou vůči Rusku, tak ministerstvo zahraničí připravilo korektní stanovisko, aby v zahraničí věděli, jak jsou na tom s Českou republikou. Pan ministr šel za svým stranickým šéfem panem Hamáčkem, jestli to má publikovat, pak si oba řekli, že nebudou chtít potíže se svým koaličním partnerem, a stopili to,“ řekl Schwarzenberg.

Podle něj už teď Českou republiku ve světě nikdo nemůže brát vážně, i v narážce na cestu předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka (ANO) do Ruska a tamní jednání s politiky na sankčním seznamu EU.

Podle něj je Petříček jen „náhradníkem“ za Miroslava Pocheho, kterého odmítl do funkce ministra jmenovat prezident Zeman. „Prostě jenom proto, že pan Poche neprošel, tak se vzal jeho asistent a udělal ministrem zahraničí, takové řešení je poněkud ubohé,“ nebral si servítky opoziční poslanec TOP 09.

„Budu požadovat, aby svoje slova opravdu objasnil. Myslím, že by mělo být jasné, že předseda sněmovny nesleduje politiku pana prezidenta vůči Rusku, nýbrž se drží deklarované politiky sociálnědemokratické strany a hnutí ANO jako vládnoucích stran,“ dodal.

Podle exministra zahraničí se nemůže politika parlamentní odlučovat od politiky státu a ministerstva zahraničí. „To prostě nejde, aby to šlo dvěma stopami,“ dodal s tím, že podpoří debatu v Poslanecké sněmovně o cestě Vondráčka do Ruska.

A na změnu politiky Ruska by měl jiný recept. „Jasně to říkat a nenechat pochyby o tom, že dokud se nepohnou, normální vztahy možné nejsou,“ dodal.

„Nejsem v zásadě proti setkání, ale co tam říkal, bylo mnohem horší. Já bych chtěl taky, aby byly dobré vztahy s Ruskem, ale první je, aby se Rusko vrátilo k rozumné politice, aby neokupovalo cizí území, aby nepodporovalo invazi v sousedním státě. Já bych byl šťastný, kdybychom měli dobré vztahy s Ruskem,“ řekl Schwarzenberg.

„Když jsou na sankčním seznamu, tak by to evropský politik měl respektovat. Tito politici jsou pouze nástrojem politiky prezidenta, to nejsou lidi, kteří mají vlastní váhu v politice, tam je to horší ještě než v ANO,“ rýpl si do nejsilnější parlamentní strany, vedené Andrejem Babišem.

Karel Schwarzenberg se ve čtvrtečním Interview ČT24 rozhovořil také na téma brexitu. „Doufám, že to skončí dohodou, myslím, že bychom se měli všichni snažit, aby ta dohoda byla. Největší chybou by bylo, kdybychom se s Velkou Británií opravdu rozešli, je to velká demokracie, jaderná velmoc, člen bezpečnostní rady OSN, má velký vliv na celém světě. A odchod Spojeného království z EU považuji za škodu pro obě strany,“ řekl.

„Když referendum o brexitu proběhlo a skončilo nečekaně, tak britský premiér odstoupil, nicméně ani v Paříži, ani v Bruselu, ani Berlíně se nikdo nezvedl ze židle. Zažil jsem mnoho rozvodů a nikdy nebyla chyba jen na jedné straně,“ dodal.

Anglie byla v Evropě outsider

Podle Schwarzenberga je důvodem brexitu dojem Británie, že o ně v Evropě není zájem. „Už dříve jsem v Berlíně, Paříži slyšel, aby už konečně odešli. Mnoho politiků to říkalo, sice mezi čtyřma očima, o to jasnější bylo, že to je jejich názor,“ řekl.

Podle něj za tímto přáním byla vize jednotného evropského státu vedeného Německem a Francií, vytvořit z EU prostor podobný Spojeným státům. „To Britové nechtěli a nadšení Evropané říkali, oni jenom kazí evropský projekt,“ řekl Schwarzenberg, ale jmenovat konkrétní politiky odmítl.

„Samozřejmě, například francouzský prezident Emmanuel Macron by chtěl mít velmi účinnou a dobře fungující federaci. Myslím, že by bylo pro nás katastrofa, kdybychom byli na okraji, ale směřujeme tam, děláme, co můžeme, abychom v Evropě dělali dojem potížistů, a tím si v posledních letech ničíme naši pověst,“ nastínil své vnímání české politiky v EU Schwarzenberg.