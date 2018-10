„Nechal se v Rusku zesměšnit.“ Vondráčkovu cestu kritizují Piráti i Bžoch z ANO

Vondráček v Rusku jednal mimo jiné s předsedy obou parlamentních komor Vjačeslavem Volodinem a Valentinou Matvijenkovou, kteří jsou na sankčním seznamu Evropské unie a Spojených států.

Lipavský uvedl, že Vondráčkovu zahraniční cestu do Ruska vnímá jako „jakýsi vrchol jeho nekompetentního jednání“. „Budu od něj žádat vysvětlení jeho kroků, které v parlamentní diplomacii činí,“ řekl.

Vondráček se přitom podle něj nechal v Rusku zesměšnit. „Já vlastně považuji za potupu, co udělal České republice,“ dodal Lipavský.

Vondráčka kritizují i zástupci některých ostatních parlametních stran

Kriticky na Vondráčkovu cestu do Ruska pohlíží například i jeho stranický kolega Jaroslav Bžoch (ANO). „Nevidím důvod, proč bychom neměli mít dialog s Ruskem, dialog je potřeba. Ale scházet se s lidmi, kteří jsou na sankčním seznamu EU a USA, si myslím, že je špatně,“ řekl ve čtvrtek Bžoch. Sankční seznam byl jednou z reakcí Západu na ruskou anexi ukrajinského Krymu a na krizi na východní Ukrajině.

Na kritiku CZ médií, kterou vznesla na setkání s @vondraczech šéfka ruského Senátu Matvijenková (jako agresor na sankčních seznamech našich spojenců), odpověděl Vondráček, reprezentant ČR, že česká média nevyjadřují mínění většiny obyvatel České republiky. https://t.co/DiCknwAiMV — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) October 16, 2018

Kriticky se k Vondráčkovi postavil rovněž Vít Rakušan (STAN). „Obsah cesty mi přijde zvláštní a přijdou mi zvláštní i výroky pana předsedy o tom, že česká média nevyjadřují hlas většiny populace ve vztahu k Rusku,“ řekl. Vondráčkova prohlášení pokládá Rakušan za „minimálně zavádějící“, případně „drobně vazalská“.

Předseda evropského výboru Ondřej Benešík (KDU-ČSL) nemá problém s tím, pokud jede do Ruska delegace sněmovního výboru projednat technické záležitosti. Sankční seznam by ale Česko podle něho mělo mít na zřeteli. „Myslím si, že tyto věci by měli podléhat větší politické citlivosti,“ zdůraznil.