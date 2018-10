Předseda sněmovny Vondráček jednal v Moskvě s Matvijenkovou. Ta je na sankčním seznamu EU

přehrát video Události, komentáře: Radek Vondráček o schůzce s Matvijenkovou ze sankčního seznamu

Proč se předseda Poslanecké sněmovny schází s lidmi, kteří jsou na sankčním seznamu Západu kvůli anexi Krymu?



Já jsem na návštěvě Ruské federace a vzhledem k tomu, že jsem předseda Poslanecké sněmovny, tak je adekvátní, abych se potkal se svými protějšky. Je to i z pohledu prestiže České republiky vhodné. Takže výběr byl jasný, předsedové.



Vhodné proč?



Já si myslím, že recipročně i z hlediska České republiky je vhodné, abych se setkával s nejvyššími představiteli.



Podle senátora TOP 09 Tomáše Czernina ohrožujete republiku a podkopáváte důvěryhodnost země mezi spojenci NATO i Evropské unie i mezi všemi slušnými demokraty…



Neznám pana senátora, nevím, jestli je to jenom neznalost, nebo jestli to už je nějaký úmysl, ale tato rétorika poškozuje zájmy České republiky. Česká republika je suverénní nezávislý demokratický stát. Má svoje vnější vztahy, má své diplomatické vztahy.



Počkejte. Jsme součástí Evropské unie i součástí NATO a pokud je někdo na sankčním seznamu těchto dvou organizací a my jsme jejich členy…



Já bych to možná i dořekl, kdybyste mě nechala dokončit větu.



Tak prosím dokončete větu.



Jsme země suverénní a dostatečně sebevědomá a můžeme dělat zahraniční politiku stejnou, jako dělají naši sousedé v Evropské unii. A pravda je, že Rusko není v žádném případě izolované, ty vztahy jsou poměrně intenzivní. Samozřejmě mám k dispozici seznam, kolik zahraničních návštěv se zde v Moskvě ukázalo přede mnou a jsou to často země Evropské unie, i takové země, jako je Německo, Francie, Rakousko. Při mé návštěvě nejde o nic jiného, než srovnat krok a hájit zájmy České republiky zde v Rusku.



Agentura Interfax citovala vaše slova ohledně kauzy Skripal. Řekl jste: „Hodně jsem četl, co se píše v českých médiích, ale víte, že názor většiny českého národa není takový, jaký lze získat po přečtení tisku.“ Co jste tím myslel a jak jste přišel na to, že názor většiny obyvatel Česka není totožný s tím, co píší česká média?



Při těchto zahraničních cestách, zvlášť do destinací, kde už je třeba nějaká kulturní odlišnost nebo zvláštnost, je samozřejmě vždycky potřeba zvažovat každé slovíčko, já tomu říkám „furt ve střehu“.



A to jste byl pořád ve střehu?



Tak doufám, že tady jsem pokračoval a vše dovysvětlil, že to vyjádření bylo v obecné rovině, ne konkrétně ke kauze Skripal. Bylo v obecné rovině, že z novinových titulků nelze usuzovat a dělat si obrázek, je třeba kriticky vyhodnocovat všechny informace. Potom dialog pokračoval a jsem přesvědčen, že k nedorozumění nedošlo.



Jste předseda Poslanecké sněmovny a řekl jste, že Česká republika je suverenní země. Jak tedy předseda Poslanecké sněmovny této suverenní země hodnotí politiku Vladimira Putina? Dotkl jste se alespoň tématu vměšování se Ruska do voleb?



Témat bylo hodně, nakonec schůzka s paní Matvijenkovou trvala déle, než se plánovala, a kromě základního zdvořilostního – protože se jednalo o naše první setkání – tak bylo velmi intenzivní. Paní Matvijenková byla velmi profesionální a byla připravená, měla velký přehled o České republice.



Já se vás ale ptám na něco jiného. Zmínil jste třeba i vměšování se Ruska do voleb?



Dotkli jsme se celé řady témat, těch, která nás v podstatě tíží nejvíc. Vměšování do voleb, tato věta zazněla, nicméně spíš jsme se bavili o tom, co podle mě ty vztahy zatěžuje nejvíce, a to je Ukrajina v současné době, samozřejmě kauza Skripal, řeč byla dokonce i o sestřelení letadla malajsijských aerolinek . Víc jsme toho za tu hodinu a něco nestihli, ale jsem rád, že ta debata byla poměrně otevřená a že jsme se netvářili, že je mezi námi něco tabu.

