Nominace do čela Senátu by byla obrovská čest, říká Kubera. Čunek si to dovede představit

Podle Jaroslava Kubery v Senátu není zvykem při volbě vedení hlasovat silově, ale většinou se respektuje dohoda klubů. Pokud by ho ODS navrhla na předsedu, byla by to pro něj „obrovská čest, ale není to nic, bez čeho bych nemohl žít“, prohlásil v neděli. Kubera byl do Senátu poprvé zvolen v roce 2000, od té doby mandát vždy obhájil.

Po svém znovuzvolení uvedl, že se chce práci v Senátu věnovat naplno, a zároveň oznámil, že už nebude znovu usilovat o křeslo primátora Teplic. S možnou kandidaturou na šéfa Senátu to však údajně nesouvisí, rozhodl se už mnohem dřív, tvrdí Kubera.