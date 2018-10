Kubera jako primátor Teplic skončí. Hovoří se o něm jako o možném šéfovi Senátu

„Jsem velmi spokojený. Samozřejmě to byla moje poslední kampaň, kterou bych nechtěl skončit v poli poražených,“ řekl jednasedmdesátiletý Kubera a dodal, že další obhajobu za šest let už neplánuje.

- senátor a primátor Teplic - vystudoval gymnázium, poté studoval matematiku na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita) a zahraniční obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze – ani jedno nedokončil - v letech 1967–1969 pracoval v oddělení dovozu Sklo Unionu Teplice a poté až do roku 1990 v obchodním oddělení Elektrosvitu Teplice - v letech 1990–1994 byl tajemníkem Městského úřadu Teplice - v roce 1994 byl poprvé zvolen teplickým starostou, ve funkci (od roku 2001 primátorské) je dodnes - do Senátu byl poprvé zvolen v roce 2000, od té doby mandát vždy obhájil - v Senátu byl mimo jiné předsedou mandátového a imunitního výboru a předsedou senátorského klubu ODS - je také členem zastupitelstva Ústeckého kraje - členem ODS je od roku 1992, na přelomu let 1967 a 1968 byl členem KSČ - je ženatý, má dvě dcery

S primátorským postem se Kubera loučí

Dosavadní místopředseda Senátu, primátor Teplic a člen zastupitelstva Ústeckého kraje patří mezi stálice české politické scény. V roce 1994 byl poprvé zvolen teplickým starostou, ve funkci (od roku 2002 primátorské) je dodnes, do čela města byl tedy zvolen již šestkrát. Uspěl i v letošních komunálních volbách, ODS dovedl ve městě k vítězství.

Staronovým primátorem ale Kubera nebude. Po úspěchu v senátních volbách oznámil, že se chce práci v horní komoře plně věnovat. „Zítra oznámíme koaliční dohodou a já nebudu primátorem,“ předeslal Kubera. Lázeňské město tedy po 24 letech povede někdo jiný.

Kubera by mohl předsedat Senátu

Pokud by někteří novopečení senátoři, kteří se do Senátu dostali jako nezávislí kandidáti, spojili své působení se senátorským klubem ODS, mohli by mít občanští demokraté nejsilnější klub. Pak by mohli obsadit i post předsedy Senátu a je možné, že by do křesla usedl dosavadní místopředseda Kubera.

Místopředseda ODS a šéf občansko-demokratického senátorského klubu Miloš Vystrčil už naznačil, že kdyby Senátu předsedal občanský demokrat, byl by to pro stranu vítaný benefit, který by jí umožnil silněji prosazovat její politiku. Předseda ODS Petr Fiala naznačil, že Kubera by byl logickou volbou.

Kubera je v Senátu 18 let

Kubera byl do Senátu poprvé zvolen v roce 2000, od té doby mandát vždy obhájil. V Senátu byl mimo jiné předsedou mandátového a imunitního výboru a předsedou senátorského klubu ODS. Po volbách 2016 byl zvolen místopředsedou Senátu. Je také členem zastupitelstva Ústeckého kraje.

Kubera již řadu let patří k nejvýraznějším politikům ODS. Někteří spolustraníci o něm loni uvažovali jako o možném kandidátovi na funkci prezidenta republiky, Kubera případnou kandidaturu odmítl. Členem ODS je od roku 1992, na přelomu let 1967 a 1968 byl členem KSČ.